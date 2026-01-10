Fußball heute Aufstellung FC Bayern München: Musiala & Kimmich fehlen weiter

Der FC Bayern München muss beim Bundesliga-Neustart gegen den VfL Wolfsburg auf zwei zentrale Spieler verzichten: Jamal Musiala und Joshua Kimmich. Während Musiala Fortschritte macht, ist sein Comeback noch nicht geplant. Kimmich fehlt aufgrund einer Sprunggelenksverletzung, die ihn bereits seit Dezember aus dem Spielgeschehen herausgehalten hat. Kapitän Manuel Neuer kehrt hingegen ins Tor zurück, nachdem er seinen Muskelfaserriss auskuriert hat.

Musiala weiterhin im Lazarett

Jamal Musiala brennt darauf, wieder für den FC Bayern auf dem Platz zu stehen. Allerdings wird er nicht im Kader für das Spiel gegen die Wölfe sein. „Wir sind nahe dran, aber wir wollen diesen letzten Schritt nicht zu schnell machen“, erklärte Vincent Kompany, der vor seinem 50. Bundesliga-Spiel als Cheftrainer steht. Musiala hat diese Woche fast alles im Mannschaftstraining mitgemacht, doch der Zeitpunkt für seine Rückkehr sei noch zu früh.

Kimmichs Rückkehr ungewiss

Auch Joshua Kimmich wird den Bayern im Duell gegen Wolfsburg fehlen. Der Mittelfeldmotor hat seit seiner Sprunggelenksverletzung im Dezember kein Spiel mehr bestritten. „Jo Kimmich will immer pushen. Er will nicht ein Spiel mehr fehlen, als es sein muss“, so Kompany. Der Übungsleiter hofft, dass Kimmichs Probleme bald gelöst sind, damit er wieder in Topform auflaufen kann.

Neuer kehrt zwischen die Pfosten zurück

Im Tor wird wie erwartet Manuel Neuer stehen. Der Kapitän hat sich von seinem Muskelfaserriss erholt und wird wieder die Verantwortung im Tor übernehmen. Neuer hat angekündigt, Ende März oder Anfang April eine Entscheidung über die Verlängerung seines Vertrags zu treffen. Seine Rückkehr ist ein wichtiger Schritt für die Defensive des FC Bayern.