Fußball heute: Aufstellung Deutschland gegen Ungarn bei der UEFA Nations League

Heute, am 11. Juni, steht das dritte Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Gruppe A3 der UEFA Nations League gegen Ungarn an. Nachdem Deutschland die ersten beiden Partien gegen England und Italien 1:1 Unentschieden spielte, muss jetzt ein Sieg für die Nationalelf her. Live ab 20.15 Uhr können die deutschen Fans das Länderspiel bei RTL verfolgen, eine halbe Stunde später rollt der Ball in Budapest. Wir sagen dir hier alles über die deutsche Startaufstellung Deutschland gegen Ungarn.



Deutschland gegen Ungarn in der Nations League: So spielte Deutschland in ersten Spielen

Beim letzten Spiel gegen England erzielte Jonas Hofmann in der 51. Minute den Treffer für die deutsche Nationalmannschaft, in der 88. Minute konnte Harry Kane jedoch mit einem Foulelfmeter zum 1:1 ausgleichen. Zwei Spiele, zwei Mal Unentschieden und somit die ernüchternde Platzierung 3 in der Gruppe – das ist das Fazit der bisherigen Auftritte. Dennoch sieht Hansi Flick eine deutliche Leistungssteigerung. Nun soll gegen die ungarische Nationalmannschaft in Budapest der erste Sieg gelingen.

Deutschlands Aufstellung bei der UEFA Nations League im Auftaktspiel gegen Italien

In den bisherigen Spielen setzte Bundestrainer Hansi Flick auf eine 4-2-3-1-Formation. Wie die Aufstellung beim heutigen Spiel gegen Ungarn aussehen wird, wurde noch nicht preisgegeben. Nachdem Hansi Flick bereits im zweiten Spiel gegen England rotierte, könnte es erneut einige Wechsel geben.

Die Aufstellung im Auftaktspiel gegen Italien sah wie folgt aus:

Neuer – Henrichs, Süle, Rüdiger, Kehrer – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Müller, Sané – Werner

Deutschlands Aufstellung bei der UEFA Nations League gegen England

Bundestrainer Hansi Flick äußerte sich bereits nach dem Spiel gegen Italien dahingehend, dass er die Mannschaft umbauen will. Folglich gab es insgesamt sieben Veränderungen beim Spiel gegen die englischen Three Lions im Vergleich zum Auftaktspiel gegen Italien.

Während Gnabry, Sané, Goretzka und Werner auf der Bank saßen, bestand die neue Startelf beim Spiel gegen England aus den folgenden Nationalspielern:

Neuer – Klostermann, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum – Kimmich, Gündogan – Hofmann, Müller, Musiala – Havertz

Deutschlands Aufstellung bei der UEFA Nations League gegen Ungarn

Hansi Flick zeigte sich mit der Spielweise im zweiten Gruppenspiel deutlich zufriedener. Folglich könnte es nun weniger Wechsel geben als noch beim letzten Länderspiel in der UEFA Nations League. Die Formation beim heutigen Spiel gegen Ungarn könnte aus den folgenden Akteuren bestehen:

Neuer – Klostermann, Rüdiger, Süle, Raum – Gündogan, Goretzka – Gnabry, Müller, Musiala – Havertz

Deutschland fehlt aktuell ein treffsicherer Stürmer, der ihnen zum Sieg hilft. Bundestrainer Flick kann in der Spitze zwischen Havertz und Werner wählen, wobei beide Spieler bei der Nations League noch kein Tor erzielen konnten. Die einzigen Torschützen der deutschen Nationalmannschaft waren bisher Joshua Kimmich im Spiel gegen Italien und Jonas Hofmann im Duell gegen England. Während der Nationaltrainer auf vielen Positionen die Qual der Wahl hat, gibt es in der Offensive noch Probleme. Hier muss sich die Mannschaft noch einspielen, um mittelfristig wieder mehr Tore zu erzielen

Müller wäre ein weiterer Kandidat für die deutsche Sturmspitze, ist aber auch in den Räumen dahinter für die Mannschaft entscheidend. Die Akteure hinter der Spitze Gnabry, Musiala und Hofmann können strahlen glücklicherweise auch eine große Torgefahr aus. Hier sollten die Fußballfans den deutschen Spielern und dem Bundestrainer Vertrauen schenken. Denn auch Havertz und Werner stellten beim FC Chelsea unter Beweis, dass sie Tore schießen können.

Deutschland gegen Ungarn in der Nations League: Endlich der erste Sieg?

Die deutsche Nationalmannschaft nutzt die UEFA Nations League, um ein schlagkrätiges Team für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu finden. Über 70 Prozent Ballbesitz der deutschen Nationalmannschaft im letzten Spiel sollten für einen Sieg reichen, trotzdem spielt Deutschland keine klaren Torchancen heraus.

Bundestrainer Hansi Flick zeigte sich nach dem Spiel gegen England aber deutlich zufriedener mit seiner Mannschaft. Trotzdem reichte die Leistung nur zu einem Remis. Das lag nicht am Torhüter, denn Manuel Neuer zeigte beim Duell gegen England mal wieder seine jahrelange Erfahrung und sein außergewöhnliches Talent. „Absolute Weltklasse“ lobt ihn Hansi Flick nach dem Spiel. Doch frei nach Thomas Müller gehört zu einer Spitzenmannschaft auch „Konstanz und Ergebnis“.

Da hat er recht, ein Sieg muss her, denn nur Unentschieden werden sowohl für die Nations League als auch für die WM in Katar zu wenig sein. Die Stimmung dürfte es im Hexenkessel in Budapest den deutschen Spielern nicht allzu einfach machen. Denn die Ungarn haben nicht zuletzt zuhause gegen England gezeigt, zu welcher Leistung sie imstande sind.

