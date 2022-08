Fußball heute am Sonntag – Bundesliga – FC Bayern gegen VfL Wolfsburg – Wer spielt heute?

Niko Kovac ist an der Isar nach wie vor ein gern gesehener Gast. Der ehemalige Spieler und Trainer des FC Bayern wird allerdings am 2. Bundesliga Spieltag heute (14. August) eher mit einem flauen Gefühl im Magen nach München reisen. Denn sein neuer Club spielt zum Abschluss des heutigen 2.BL-Spieltages beim deutschen Rekordmeister vor. Und der ließ gleich mal beim Saisonstart 2022/23 die Muskeln spielen.

Bei Eintracht Frankfurt feierten die Bayern und Trainer Julian Nagelsmann einen perfekten Auftakt ins Spieljahr 22/23 und gewannen mit 6:1. Besonders beeindruckend: Schon zur Pause führte der FCB mit sage und schreibe 5:0 im Deutsche Bank Park. Der deutliche Kantersieg reichte auch, um direkt als Spitzenreiter in den zweiten Bundesliga Spieltag heute zu gehen. In Wolfsburg waren sie hingegen froh, nicht direkt mit einer Niederlage in die Saison gestartet zu sein. Denn trotz einer schnellen 1:0-Führung ließen sich die Wölfe gegen Werder Bremen den Schneid abkaufen und gerieten mit 1:2 ins Hintertreffen. Erst vier Minuten vor dem Abpfiff gelang dann zumindest noch das 2:2 beim Kovac-Debüt gegen den Aufsteiger.

Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. Spieltag 14.08.2022 15:30 1. FSV Mainz 05 -:- 1. FC Union Berlin 2. Spieltag 14.08.2022 17:30 Bayern München -:- VfL Wolfsburg 2. Spieltag

Doch nicht nur Bayern gegen Wolfsburg wird heute ab 17.30 Uhr live aus der Allianz Arena übertragen. Den Auftakt machen am Sonntag Nachmittag ab 15.30 Uhr der 1. FSV Mainz 05 und Union Berlin. Also zwei Vereine, die ebenfalls mit einem Dreier in die Saison starteten. Die Eisernen feierten am ersten Bundesliga Spieltag einen fulminanten 3:1-Sieg im Berliner Derby gegen Hertha BSC. Es bleibt wohl dabei: Union hat von seiner Heimstärke im Stadion An der Alten Försterei nichts eingebüßt. Und die Rheinhessen? Denen gelang zum ersten Mal ein Dreier im ersten Auswärtsspiel einer Saison. Noch dazu beim im letzten Jahr ebenfalls so heimstarken VfL Bochum.

Der Matchwinner an der Castroper Straße hieß am Samstag Nachmittag Karim Onisiwo, der für die Nullfünfer ein Doppelpack schnürte. Das bedeutet also auch: Wer sich im Match zwischen Mainz gegen Union Berlin heute als Sieger durchsetzt, dem winkt ein exzellenter Saisonstart mit zwei Siegen. Bisher hat das Team aus Köpenick die Mainzer schon in sechs Duellen vier Mal bezwungen. Die 05er holten erst einen Sieg und ein Remis gegen das Team aus der Hauptstadt.

Noch deutlicher als Favorit geht der Rekordmeister in die Begegnung. Denn 25 Mal schon versuchten sich die Niedersachsen an einem Auswärtssieg. Zwei Mal gelang ihnen mit einem Remis noch ein Teilerfolg. Aber noch nie gewannen die Wölfe an der Isar! Sprich: Bayern München sammelte gegen den VfL bereits satte 23 Siege. Das alles mit einem gigantischen Torverhältnis von 73:16!

Wo wird die Bundesliga an diesem Wochenende übertragen?

Da dürfen sich Fans also auf ein Spektakel freuen, wenn Bayern München – VfL Wolfsburg heute live ab 17.30 Uhr in der Allianz Arena über die Bühne geht. Übertragen wird diese Partie aber auch Mainz – Union Berlin live auf DAZN im kostenpflichtigen Stream. Der Streamingdienst Anbieter hält die Bundesliga Rechte für die Partien am Freitag Abend ebenso wie für die Sonntagsspiele. Zusammenfassungen gibt es im öffentlich-rechtlichen Free-TV in den dritten Programmen der ARD zu späterer Stunde.

SONNTAG, 14.08.2022

15.30 Uhr DAZN: 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin live im Stream

17.30 Uhr DAZN: FC Bayern München – VfL Wolfsburg live im Stream

Bitte dieses Feld leer lassen Kostenlosen Newsletter 'Fußball heute' abonnieren ⚽ „Fußball heute“ Newsletter abonnieren &

WM 2022 Ebook als Geschenk erhalten! Jede Woche die aktuellen Fußballspiele und Nachrichten in deinem Postfach! Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.