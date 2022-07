Fußball heute 15.7. * Fußball Frauen EM 2022 * Wer spielt im Frauenfußball heute?

Heute Abend geht es bei der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England in den 3.Spieltag der Vorrunde in der EM Gruppe A. Dabei geht es im Bruderduell zwischen England und Nordirland um nichts mehr: England ist weiter, die Nachbarn sind ausgeschieden. Im 2.Spiel geht es um den Viertelfinaleeinzug. Der Gegner steht auch schon fest: Deutschland. Österreich reicht ein Unentschieden um die Favorisierten Norwegerinnen auszuschalten und dann gegen Deutschland zu spielen. Norwegen enttäuschten und bekamen beim 0:8 gegen England eine echt Klatsche. Österreich wittert die Chance und Sensation. Um 21 Uhr geht es parallel los, die ARD überrträgt das Norwegen-Spiel live, das England-Spiel läuft im Livestream auf Sportschau.de .

Datum Zeit Team 1 Erg. Team 2 15.07.2022 21:00, ARD, DAZN Nordirland -:- 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 15.07.2022 21:00, ARD, DAZN 🇦🇹 Österreich -:- 🇳🇴 Norwegen

EM-Spiele heute – Wer spielt heute?

Bei der Frauen-Europameisterschaft spielen heute am 3.Spieltag um 21 Uhr parallel Nordirland gegen England sowie Österreich gegen Norwegen. England fährt als Gruppensieger ins EM-Viertelfinale und wird heute vor 30.000 Zuschauer im St. Mary’s Stadium in Southampton nochmals zeigen können was in ihnen steckt. Man rechnet allerdings damit, dass die Engländerinnen eher mit einer B-Mannschaft spielen um sich zu schonen. Eine Spielerin, die auf einen Einsatz hofft, ist Angreiferin Chloe Kelly von Manchester City: „Ich denke, dass die Spielerinnen, die noch keine Chance bekommen haben, alle Qualität auf den Trainingsplatz bringen. Wir müssen alle für den Moment bereit sein.“ Lotte Wubben-Moy, die als erste Spielerin beim laufenden Turnier wegen einer Corona-Infektion ausfiel, ist immerhin zurück im Training, wird aber wohl eher nicht zum Einsatz kommen.

Die Gastgeberinnen, das steht bereits fest, werden am kommenden Mittwoch (20.07.22 / 21 Uhr MESZ) das erste Viertelfinale der diesjährigen EM bestreiten.

Im 2.Spiel ist viel Spannung drin: Österreich kann auf Unentschieden spielen, Norwegen braucht den Sieg um eine Runde weiter zu kommen. In Brighton wird Norwegens Frauen-Nationaltrainer Martin Sjögren von seinen Mädels ans Äußerste gehen um ins EM-Viertelfinale zu kommen.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 2 2 0 0 9:0 +9 6 2 🇦🇹 Österreich 2 1 0 1 2:1 +1 3 3 🇳🇴 Norwegen 2 1 0 1 4:9 -5 3 4 🏴 Nordirland 2 0 0 2 1:6 -5 0

Wer zeigt heute die Frauen EM im Live TV?

Am dritten Spieltag der Fußball-EM treffen in Gruppe A Nordirland gegen England sowie Österreich gegen Norwegen aufeinander. Dabei wird das Spiel zwischen Österreich und Norwegen in der ARD gezeigt, das 2.Spiel nur im Livestream auf Sportschau.de. Auch DAZN zeigt beide Spiel im Internet.

