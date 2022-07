Fußball heute 10.7. – ARD livestream * Fußball Frauen EM * Wer spielt heute?

Gestern Abend spielten bei der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England die Niederlande und Schweden nur 1:1 unentschieden. Beide Teams gelten als Titelfavoriten – Schweden ist WM-Dritter, die Niederlande ist Titelverteidiger von 2017. Heute geht es um 21 Uhr mit der letzten EM Gruppe D weiter, dann haben alle Teams einmal gespielt. Heute spielt die französische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen gegen Italien – ein echter Klassiker! Im 2.Spiel des Tages dann treffen sich Island und Belgien. Die heutigen EM-Spiele werden lediglich im ARD-Livestream und auf DAZN übertragen.

Datum Zeit Team 1 Erg. Team 2 10.07.2022 18:00, ARD-Livestream, DAZN 🇧🇪 Belgien -:- 🇮🇸 Island 10.07.2022 21:00, ARD-Livestream, DAZN 🇫🇷 Frankreich -:- 🇮🇹 Italien

EM-Spiele heute – Wer spielt heute?

Ein echter Frauen-Fußball Hit wird es um 21 Uhr geben, wenn der Weltranglisten-Dritte Frankreich auf Italien trifft. Die Franzosen haben noch nie einen Titel geholt: Platz vier bei der WM 2011 war der bisher größte Erfolg. Bei den letzten EM-Turnieren 2009, 2013 und 2017 und den Weltmeisterschaften 2015 und 2019 schieden sie sogar jeweils im Viertelfinale aus, und bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Sommer waren sie gar nicht dabei. Grund des Optimismus heute: Seit April 2021 gewann Frankreich 13 Partien in Folge, erzielten 44 Tore und kassierten kein einziges Gegentor. Nur Spanien (48) und Deutschland (46) erzielten – bei gleicher Spielanzahl – mehr Tore! Anpfiff ist heute um 21 Uhr, die ARD zeigt das Spiel im Livestream und nicht im Free-TV.

Das 1.Spiel beginnt um 18 Uhr zwischen Island und Belgien. Dabei ist Island der krasse Außenseiter dieser EM. Doch von diesem kam gleich große Kritik: Die Partie findet im kleinen Stadion der Manchester City Academy statt – eine Arena, die gerade einmal 4.400 Zuschauer fasst. „Das ist respektlos gegenüber dem Frauenfußball, weil er so viel größer ist, als die Leute denken“, sagte die 31-Jährige Sara Björk Gunnarsdottir, Kapitänin der Isländerinnen. Island hofft auf einen Sieg, denn auch Belgien gilt als Außenseiten in dieser Gruppe. Die „Red Flames“ liegen in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 19 und sind erst zum zweiten Mal bei einer EM dabei. Anpfiff ist heute um 18 Uhr, die ARD zeigt auch das Spiel im Livestream und nicht im Free-TV.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇳🇴 Norwegen 1 1 0 0 4:1 +3 3 2 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 1 1 0 0 1:0 +1 3 3 🇦🇹 Österreich 1 0 0 1 0:1 -1 0 4 🏴 Nordirland 1 0 0 1 1:4 -3 0

Wer zeigt heute die Frauen EM im Live TV?

Beide Fußballspiele bei der Frauen-EM laufen heute nicht im Free-TV, sondern bei DAZN und im ARD Livestream.

