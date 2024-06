Fußball EM Spiele heute am 21.06. – Spielplan + Tabellen: Wer spielt heute bei der EM 2024?

Heute – am Freitag, den 21. Juni 2024 – findet bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 das nächste hochkarätige Duell statt, denn im 21-Uhr-Spiel treffen die Turnierfavoriten Niederlande und Frankreich aufeinander. Die TV-Ausstrahlung dieser Partie wird in der ARD stattfinden, wo zuvor bereits das EM-Spiel Polen gegen Österreich um 18 Uhr übertragen wird. Diese 4 Nationalmannschaften spielen in Gruppe D ums Weiterkommen in die K.O.-Runde. Weiterhin treffen heute in Euro-Gruppe E die slowakische und die ukrainische Nationalmannschaft aufeinander – dieses Länderspiel wird um 15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Außerdem werden alle Spiele bei Magenta TV gezeigt.

Am 8. Tag der EM 2024 steht mit dem Duell der niederländischen und der französischen Fußball-Nationalmannschaft ein Kracher-Spiel der Vorrunde auf dem Spielplan. Im Duell der beiden Spitzenteams geht es um die Tabellenführung in Gruppe D. Außerdem spielen heute in derselben Gruppe Polen und Österreich um die ersten Punkte bei der UEFA Euro 2024, wobei eine Vorentscheidung um Ausscheiden und Weiterkommen fallen könnte. Beim Duell zwischen Slowakei und Ukraine geht es für die Ukraine um die ersten EM-Zähler, während die Slowakei den 2. Sieg verbuchen könnte.



EM Spiele heute 21.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

EM 2024 Gruppe E Tabelle & Gegner

Alle Infos zur EM 2024 Gruppe E

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Rumänien S > 1 1 0 0 3 0 3 3 2 Slowakei S > 1 1 0 0 1 0 1 3 3 Belgien N > 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Ukraine N > 1 0 0 1 0 3 -3 0

EM-Spiel heute 21.06. – Slowakei gegen Ukraine

Trotz der Enttäuschung am ersten Spieltag gilt die Ukraine als Favorit im EM-Spiel gegen die Slowakei. Die Ukrainer verloren das erste EM-2024-Spiel gegen Rumänien und brauchen nun einen Sieg. Weiterhin konnten die Slowaken am ersten Spieltag sensationell die Belgier besiegen, sodass ihnen durchaus ein weiterer Sieg zuzutrauen ist. Insgesamt werden die Ukrainer jedoch als Sieganwärter betrachtet, weil sie mit Nationalspielern wie Zinchenko, Tsygankov, Mudryk und Dovbyk die hochwertigeren Akteure haben.

EM-Spiel heute 21.06. – Polen gegen Österreich

Die österreichische Nationalmannschaft geht als leichter Favorit in die Partie gegen die polnische Nationalmannschaft. Beide Teams zeigten am 1. Spieltag gute Leistungen gegen die besseren Gegner, und mussten sich schließlich knapp geschlagen geben – nun geht es für beide um die ersten EM-2024-Punkte. Ein Vorteil für Polen ist die Rückkehr des Stürmerstars Robert Lewandowski, der gegen Niederlande noch verletzungsbedingt fehlte und nun ins Turnier eingreift.

EM 2024 Gruppe D Tabelle & Gegner

Alle Infos zur EM 2024 Gruppe D

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Frankreich S > 1 1 0 0 1 0 1 3 2 Niederlande S > 1 1 0 0 2 1 1 3 3 Polen N > 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 Österreich N > 1 0 0 1 0 1 -1 0

EM-Spiel heute 21.06. – Niederlande gegen Frankreich

Frankreich geht als Siegesanwärter in die Partie gegen die Niederlande. Allerdings ist beiden Teams ein Sieg im Duell um die Tabellenführung zuzutrauen. Die Teams konnten am 1. Spieltag jeweils einen knappen Sieg nach mäßiger Leistung einfahren. In der EM-Historie gewann die niederländische Elftal bereits 2-mal ein EM-Vorrundenspiel gegen Frankreich beim 3:2 in 2000 und beim 4:1 in 2008. Der drohende Ausfall von Frankreich-Superstar Mbappé würde eine Schwächung für die Les Bleus bedeuten.

Fußball heute – Stadion, Austragungsorte – In welchem Stadion wird heute gespielt?

Die EM Stadien/Austragungsorte heute:

Der Spielort der Partie Slowakei gegen Ukraine um 15:00 Uhr ist die Merkur-Spiel-Arena, die bei der UEFA Euro 2024 Düsseldorf Arena genannt wird. Die Partie Polen gegen Österreich um 18:00 Uhr wird in der Spielstätte des EM-2024-Finals, dem Olympiastadion Berlin, ausgetragen. Weiterhin spielen Niederlande gegen Frankreich um 21:00 Uhr im Leipzig Stadium gegeneinander, das sonst den Namen Red Bull Arena trägt.

TV EM Spielplan – Wer überträgt heute die EM 2024?

Die 3 EM-Spiele am heutigen Freitag, den 21. Juni 2024, werden auf RTL ab 14:00 Uhr und ARD ab 17:05 Uhr gezeigt. Weiterhin ist Magenta TV ab 13:30 Uhr mit der TV-Ausstrahlung auf Sendung, wo alle Spiele übertragen werden.

RTL / MagentaTV ARD / ZDF Kommentatoren, Moderatoren & Experten

Für das 15-Uhr-Spiel heute, welches auf Magenta TV ab 13:30 Uhr und auf RTL ab 14 Uhr übertragen wird, gibt es zwei Moderatorenteams, die von den Spielen berichten. Die Teams bestehen aus Moderator Florian König und Experte Lothar Matthäus sowie Moderatorin Laura Wontorra und Experte Owen Hargreaves. Der Kommentator des Live-Spiels um 15:00 Uhr ist Marco Hagemann. Außerdem sind die Magenta-Kommentatoren Christina Rann um 18:00 Uhr und Christian Straßburger um 21:00 Uhr im Einsatz.

Weiterhin sind bei der ARD-Übertragung ab 17:05 Uhr Moderator Alexander Bommes und Expertin Almuth Schult mit von der Partie. Beim 2. Spiel auf dem ARD-Spielplan wird das Moderatorenduo aus Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger durch den Abend führen. Die ARD-Kommentatoren des 18-Uhr-Spiels sind Gerd Gottlob und Experte Thomas Broich, und beim 21-Uhr-Spiel sind Kommentator Tom Bartels und Experte Thomas Hitzlsperger dabei.