EM heute Stadien am 20.06. * In welchen Stadien wird heute bei der EM gespielt?

Austragungsorte EM heute – Wo wird heute EM gespielt?

Am heutigen Donnerstag den 20.Juni geht es in den EM Gruppe B und C um den Einzug ins EM-Achtelfinale. Dabei übertragen MagentaTV und das ZDF die EM-Spiele aus den drei Stadien Munich Football Arena, Frankfurt Arena, Arena AufSchalke. Um 15 Uhr blicken wir auf Slowenien gegen Serbien in München, dann um 18 Uhr ist Anstoß in Dänemark gegen England in Frankfurt und um 21 Uhr das ultimative Highlight und Fußballklassiker Spanien gegen Italien auf der Arena AufSchalke.

EM Spiele heute 20.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Slowenien - - Serbien Europameisterschaften Dänemark - - England Europameisterschaften Spanien - - Italien

EM-Spiel heute 20.06. 15 Uhr– Slowenien gegen Serbien – Wo wird gespielt?

Das erste Spiel des Tages in der EM Gruppe C findet in München statt. Im großen Stadion, das nun gerade „Munich Football Arena“ heisst, finden knapp 66.000 Zuschauer statt der 75.000 gewohnten Fans Platz. Wer ein EM-Ticket ergattern konnte, wird ein spannendes Spiel sehen, denn es geht um den Einzug ins Achtelfinale. Serbien verlor gegen England, Slowenien hatte mit dem 1:1 gegen Dänemark einen leichten Vorteil. Es wird davon ausgegangen, dass die Münchener Innenstadt heute Mittag voll sein wird, um 15 uihr ist schon Anpfiff. MagentaTV überträgt das Spiel live aus der bayrischen Metropole.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Fußball Arena München | - 15:00 Slowenien U S S U U - : - Spielstand anzeigen Serbien N S N S N Tage Stunden Minuten Sekunden

EM-Spiel heute 20.06. 18 Uhr – Dänemark gegen England – Wo wird gespielt?

Das 1.Highlight des Tages ist die Neuauflage des Halbfinales von 2021, welches England damals gewann. England gewann knapp das 1.Spiel gegen Serbien, heute geht es dann ums EM-Achtelfinale und die Briten müssen gegen den stärksten Gegner der Gruppe spielen. In der Frankfurter Arena freuen sich 47.000 Fans auf diesen Hit.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Frankfurt Arena | - 18:00 Dänemark U S S S U - : - Spielstand anzeigen England N U S N S Tage Stunden Minuten Sekunden

EM-Spiel heute 20.06. 21 Uhr– Spanien gegen Italien- Wo wird gespielt?

Das ultimative Highlight des Tages ist ein Klassiker – keine Mansnchaften haben öfters bei einer Europameisterschaft gegeneinander gespielt: Spanien gegen Italien in Gelsenkirchen auf Schalke. 50.000 Fans werden erwartet in der Arena auf Schalke.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Arena AufSchalke | - 21:00 Spanien N U S S S - : - Spielstand anzeigen Italien S N U S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Warum dürfen bei der EM 2024 weniger Fans ins Stadion als. beider Bundesliga?

Die UEFA erlaubt nur Sitzplätze, während die Fans in der Bundesliga auch auf Stehplätzen stehen dürfen. Das führt dazu, dass bei der EM weniger Zuschauer ins Stadion passen. Zudem reserviert die UEFA zusätzliche Plätze für internationale Medienvertreter.

Beispiel Dortmund: Anstelle der üblichen 81.365 Fans dürfen bei den sechs EM-Spielen nur 62.000 Fans live dabei sein.

Stadt Euro 2024 Bundesliga Berlin 71.000 74.245 München 66.000 75.000 Dortmund 62.000 81.365 Stuttgart 51.000 60.449 Gelsenkirchen 50.000 62.278 Hamburg 49.000 57.000 Frankfurt 47.000 58.000 Düsseldorf 47.000 54.600 Köln 43.000 50.000 Leipzig 40.000 47.069