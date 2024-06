Fußball EM heute live am 20.06. * MagentaTV & ZDF * Wer kommentiert heute die EM-Spiele?

Am heutigen Donnerstag den 20.Juni geht es in den EM Gruppe B und C um den Einzug ins EM-Achtelfinale. Dabei übertragen MagentaTV und das ZDF die EM-Spiele ab 15 Uhr. Um 15 Uhr zunächst blicken wir auf Slowenien gegen Serbien in München, MagentaTV überträgt das Spiel exklusiv. Ab 13:30 Uhr geht es los beim Streamingsender der Telekom. Die beiden Abendspiele werden dort auch gezeigt, allerdings dann ebenfalls im ZDF. Dort geht es um 17.05 Uhr los wenn Jochen Breyer, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Laura Freigang auf das Spiel einstimmen.

EM Spiele heute 20.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Slowenien - - Serbien Europameisterschaften Dänemark - - England Europameisterschaften Spanien - - Italien

Wer moderiert und kommentiert heute die EM-Spiele?

RTL / MagentaTV ARD / ZDF Kommentatoren, Moderatoren & Experten

Die 2 EM-Spiele am heutigen Dienstag, den 18. Juni 2024, laufen allesamt bei Magenta TV ab 16:30 Uhr. Zudem wird ein EM-Spiel ab 17:05 Uhr bei RTL gezeigt. Bei Magenta TV sind die Moderatoren Johannes B. Kerner und Jan Henkel im Studio, die gemeinsam mit Experten Michael Ballack von den Spielen berichten. Außerdem sind die RTL-Kommentatoren Marco Hagemann und der Experte Steffen Freund am Mikro. In der ARD wird Esther Sedlaczek zusammen mit Bastian Schweinsteiger das Portugalspiel moderieren. Gerd Gottlob & Thomas Hitzlsperger werden das Spiel moderieren.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

EM-Spiel heute 20.06. 15 Uhr– Wer kommentiert Slowenien gegen Serbien?

Dieses EM-Spiel ist eines der wenigen Spiele, die exklusiv bei MagentaTV gezeigt werden. Ab 13:30 Uhr geht es im Vorbericht los, Laura Wontorra wird mit Tabea Kemme und Robin Gosens auf das Spiel einstimmen. Jonas Friedrich wird das Spiel kommentieren, auf TV3 ab 14.45 Uhr wird die Reaction Show Slowenien – Serbien u.a mit Calcio Berlin ausgestrahlt.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Fußball Arena München | - 15:00 Slowenien U S S U U - : - Spielstand anzeigen Serbien N S N S N Tage Stunden Minuten Sekunden

EM-Spiel ZDF heute 20.06. 18 Uhr – Wer kommentiert Dänemark gegen England?

Auf MagentaTV geht es danach weiter ab 17.15 Uhr mit dem 2.Spiel, Kommentator wird Johannes B. Kerner sein zusammen mit Michael Ballack und Tabea Kemme. Im ZDF stehen Jochen Breyer, Christoph Kramer, Per Mertesacker, Laura Freigang ab 17.05 Uhr für die TV-Übertragung bereit, Kommentatorin wird Claudia Neumann zusammen mit Co-Kommentator Moritz Volz sein.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Frankfurt Arena | - 18:00 Dänemark U S S S U - : - Spielstand anzeigen England N U S N S Tage Stunden Minuten Sekunden

EM-Spiel ZDF heute 20.06. 21 Uhr– Wer kommentiert Spanien gegen Italien?

Wolff Fuss wird dieses Spiel bei MagentaTV kommentieren, ab 20.15 Uhr warten Johannes B. Kerner und Michael Ballack auf das Spiel. Im ZDF wird Kommentator Oliver Schmidt vom Spiel breichten.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Arena AufSchalke | - 21:00 Spanien N U S S S - : - Spielstand anzeigen Italien S N U S S Tage Stunden Minuten Sekunden