Frauen Nationalmannschaft: Länderspiel-Tickets fürs Slowenien-Spiel in Dresden sind jetzt heiß begehrt. Der Vorverkauf für das Eröffnungsspiel der DFB-Frauen in Dresden läuft stark — bereits mehr als 18.000 Eintrittskarten wurden verkauft. Fans finden noch Tickets ab 15 Euro, Ermäßigungen gelten ab 12 Euro, Kinderpreise und Gruppenangebote sind verfügbar. Die Partie im Rudolf-Harbig-Stadion beginnt um 17.45 Uhr und wird live in der ARD übertragen.

Update 17 Uhr – Es wurden bereits rund 19.000 Eintrittskarten abgesetzt. Resttickets gibt es direkt beim DFB.

Vorverkauf und Preise

Der offizielle Vorverkauf verzeichnet mehr als 18.000 abgesetzte Karten, sodass die Nachfrage klar ersichtlich ist. Reguläre Tickets für das Slowenien-Spiel in Dresden starten bei 15 Euro; ermäßigte Karten gibt es ab 12 Euro, Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen pauschal 10 Euro. Gruppenangebote senken den Preis weiter: Gruppentickets kosten 10 Euro pro Person in Kategorie 3 und sind ab dem 30. Januar bestellbar.

WM 2027 Qualifikation Frauen UEFA | Spieltag 1 | - 17:45 Deutschland Frauen N S U U N - : - Slowenien Frauen S S S S N

Gruppenbestellung und Bestellweg

Gruppen ab zehn Personen können ihre Tickets über den Sächsischen Fußball-Verband anfordern; das Bestellformular steht dort als PDF bereit und regelt die Sammelbestellung administrativ. Gleichzeitig gibt es für organisierte Gruppen klare Vorgaben zur Kategoriezuweisung (Kategorie 3 für Gruppentickets) und zum Beginn des Verkaufs ab dem 30. Januar. Für Einzeltickets verweist der Vorverkauf auf den offiziellen Ticketshop, wo weiterhin Karten verfügbar sind.

Fanblock, Ermäßigungen und Sonderpreise

Im Rudolf-Harbig-Stadion liegt der Fanblock in den Blöcken B1 und B2; Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft profitieren dort von einem Sonderpreis und zahlen im Fanblock nur 10 statt 15 Euro pro Ticket. Kinderpreise gelten in allen Kategorien, wodurch Familien günstigere Eintrittsmöglichkeiten erhalten. Insgesamt stellen diese Staffelungen einen Mix aus Einzel-, Gruppen- und Fanclub-Tarifen bereit, um verschiedene Zielgruppen zu erreichen.

Spielort, Anstoß und Rahmen

Die DFB-Frauen eröffnen das Jahr 2026 in Dresden mit dem Länderspiel gegen Slowenien im Rudolf-Harbig-Stadion; der Anstoß erfolgt um 17.45 Uhr und die Begegnung wird live von der ARD übertragen. Damit kehrt das Team nach Dresden zurück — zuletzt traten die DFB-Frauen am 7. Oktober 2022 in der Sachsenmetropole an. Das Spiel bildet zugleich den Auftakt zu den Women’s European Qualifiers, was die Bedeutung der Partie für Fans und Zuschauer unterstreicht.

Tickets und weitere Informationen zum Verkauf finden Interessierte hier: Tickets für Deutschland – Slowenien in Dresden. Das Gruppenbestellformular des Sächsischen Fußball-Verbandes steht hier zur Verfügung: Gruppenbestellschein (SFV).

