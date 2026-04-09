Frauen Fußball Nationalmannschaft: Linda Dallmann wieder zurück bei den DFB-Frauen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft geht mit einer guten Nachricht in die WM-Qualifikation: Linda Dallmann ist ins DFB-Quartier in Herzogenaurach zurückgekehrt und soll am Donnerstag wieder ins Training einsteigen. Damit ist das Team von Bundestrainer Christian Wück vor den beiden Partien gegen Österreich wieder komplett.

Rückkehr vor dem Doppelduell mit Österreich

Die 31 Jahre alte Offensivspielerin des FC Bayern München hatte aus privaten Gründen kurzfristig abreisen müssen und die Einheit am Mittwoch verpasst. Seit dem späten Vorabend ist sie wieder bei der Auswahl, die sich am Dienstag, 14. April, ab 18.15 Uhr im Nürnberger Max-Morlock-Stadion mit Österreich misst; die Partie wird live im ZDF übertragen. Das Rückspiel steigt am Samstag, 18. April, ab 18.00 Uhr in Ried. In der WM-Qualifikation führt Deutschland nach den Erfolgen gegen Slowenien (5:0) und in Norwegen (4:0) zum Auftakt im März die Gruppe A4 an – auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien.

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Erste Einheit vor rund 600 Fans

Bei Sonne und vor gut 600 Zuschauer*innen im Adi-Dassler-Stadion auf dem Campus von DFB-Partner adidas absolvierte die Frauen-Nationalmannschaft am Mittwoch ihre erste Trainingseinheit. Die Spielerinnen arbeiteten dabei in zwei Gruppen: Ein Teil regenerierte individuell, die andere Gruppe zog auf dem Rasen das Programm durch. Danach nahmen sich die Nationalspielerinnen viel Zeit für die Fans und erfüllten zahlreiche Foto- und Autogrammwünsche.

Weitere Vorbereitung in Herzogenaurach

Am Donnerstag treffen bis 12.30 Uhr alle Nationalspielerinnen in Herzogenaurach ein, bevor Christian Wück sein Team um 16.30 Uhr erneut auf den Trainingsplatz schickt. Für die Übungseinheit im Adi-Dassler-Stadion sind neben geladenen Gruppen auch einige Fans zugelassen, kostenlose Resttickets sind noch hier erhältlich. Am Ostermontag hatte Wück bereits Larissa Mühlhaus für Cora Zicai nachnominiert, die wegen muskulärer Probleme ihre Teilnahme am Lehrgang absagen musste. Insgesamt stehen 23 Spielerinnen im Kader der Frauen-Nationalmannschaft; für das Heimspiel gegen Österreich in Nürnberg werden bereits mehr als 20.000 Zuschauer*innen erwartet, Tickets gibt es auch im DFB-Ticketportal.