Formbarometer der 24 EM Teilnehmer – Belgien vorne, Deutschland auf Platz 7

Die Bild hat heute den Formcheck der 24 EM Teilnehmer gemacht, basierend auf den letzten Testspielen sowie den Länderspielen des letzten Jahres. Dabei steht Belgien ganz oben – die Mannschaft, die immer als „Geheimtipp“ gilt, aber in den FIFA Weltrangliste stets auf den vorderen Plätzen steht. Doch Turniererfolge gab es nie. Dahinter Kroatien, die dagegen in den letzten Jahren oftmals bis ins Halbfinale kamen, bei der WM 2022 Dritter wurden, bei der WM 2018 im Finale Frankreich unterlagen. Dieses Mal also bei einer Europameisterschaft ganz weit vorne? Dahinter Österreich, Frankreich, die Niederlande und Dänemark. Die DFB Elf auf Platz 7.

Die letzten Länderspiele von Belgien

Länderspiele Belgien 3 0 Luxemburg Länderspiele Belgien 2 0 Montenegro Länderspiele England 2 2 Belgien Länderspiele Irland 0 0 Belgien Länderspiele Belgien 1 0 Serbien

Die letzten Länderspiele von Kroatien

Länderspiele Portugal 1 2 Kroatien Länderspiele Kroatien 3 0 Mazedonien Länderspiele Ägypten 2 4 Kroatien Länderspiele Kroatien 0 0 Tunisia

Die letzten Länderspiele von Österreich

Länderspiele Schweiz 1 1 Österreich Länderspiele Österreich 2 1 Serbien Länderspiele Österreich 6 1 Türkei Länderspiele Slowakei 0 2 Österreich Länderspiele Österreich 2 0 Deutschland

Der Formcheck der EM Teilnehmer

Belgien: Unter Trainer Tedesco seit 14 Spielen ungeschlagen, zuletzt 3:0 gegen Luxemburg. Starkes Offensivtrio mit Lukaku, Doku und De Bruyne. Kroatien: Angeführt von Superstar Modric in Topform, mit einem beeindruckenden 2:1-Testspielsieg in Portugal (ohne CR7, der noch im Urlaub ist). Zuvor lockerer 3:0-Sieg gegen Nordmazedonien. Österreich: Stark unter Trainer Rangnick, nur eine Niederlage in den letzten 16 Spielen. Zuletzt 2:1 gegen Serbien und 1:1 gegen die Schweiz. Frankreich: Bestes EM-Team laut Weltrangliste (hinter Argentinien). Zuletzt 3:0 gegen Luxemburg und 0:0 gegen Kanada. Holland: Top-Stars wie van Dijk, Depay und Frimpong glänzten beim 4:0 gegen Kanada. Dänemark: Siege gegen Schweden (2:1) und Norwegen (3:1). Eriksen und Hojbjerg in Bestform. Deutschland: Drei Siege aus vier Spielen dieses Jahr, jedoch Probleme gegen defensiv stehende Gegner. Toni Kroos in starker Verfassung. Spanien: Starke Leistungen, aber gegen schwache Gegner: 5:0 gegen Andorra und 5:1 gegen Nordirland. Ungarn: Erste Niederlage seit September 2022 gegen Irland (1:2). Gelungene Generalprobe mit 3:0 gegen Israel. Italien: Verletzungssorgen beim Titelverteidiger. Torhüter Donnarumma in guter Form, aber der Angriff schwächelt. Portugal: Starke EM-Qualifikation (10 Siege in 10 Spielen), aber durchwachsene Testspiele in diesem Jahr. CR7 wird wichtig sein, spielte bis zuletzt aber noch in Suadi-Arabien England: Generalprobe gegen Island verpatzt (0:1). Dennoch viel individuelle Klasse mit Kane und Bellingham. Serbien: Überzeugender 3:0-Sieg gegen Schweden, jedoch taktische Disziplin oft mangelhaft. Schweiz: Nur einen Sieg in den letzten sieben Qualifikationsspielen. 4:0-Testspielsieg gegen Estland. Georgien: Überraschend bei der EM dabei, mit drei Siegen in diesem Jahr. Tschechien: Unruhe im Team nach Unfall von Sadilek, der 65 Stiche benötigte. Slowakei: Siege nur gegen schwache Gegner wie San Marino (4:0), sieglos gegen Österreich und Norwegen. Türkei: Inkonstant, 0:0 gegen Italien, aber 1:6 gegen Österreich. Kabak verletzt (Kreuzbandriss). Polen: Sorgen um Kapitän Lewandowski und viele verletzte Spieler. Ukraine: Schwankende Leistungen, 0:0 gegen Deutschland, aber 1:3 gegen Polen. Fußball ist derzeit Nebensache. Schottland: Zuletzt ungeschlagen, aber nur gegen Fußballzwerge Finnland und Gibraltar. Verletzungssorgen in der Abwehr. Albanien: Siege nur gegen gleichwertige Gegner wie Liechtenstein und Aserbaidschan. Slowenien: Sieg gegen Armenien und Remis gegen Bulgarien. Nur zwei Stars im Team: Oblak und Sesko. Rumänien: Schwache Auftritte gegen Liechtenstein und Bulgarien. Offensivprobleme selbst gegen kleine Teams.