FC Barcelona gegen Atlético Madrid: Flick zählt auf launischen Yamal

Vor dem Viertelfinal-Hinspiel gegen Atlético Madrid spricht vieles für den FC Barcelona. Doch Hansi Flick muss neben der starken Form seiner Mannschaft auch die Schwankungen von Lamine Yamal im Griff behalten.

Barça reist mit Rückenwind ins nächste Duell

Die Generalprobe ist dem deutschen Coach bereits geglückt – und zwar ausgerechnet bei Atlético. Damit geht Barcelona mit reichlich Selbstvertrauen in das zweite von drei Aufeinandertreffen innerhalb von zehn Tagen. Für den Champions-League-Auftritt sprechen die enorme Torausbeute des Teams und die starke Bilanz im eigenen Stadion.

Seit Flick im Amt ist, hat seine Mannschaft in 107 Spielen 301 Treffer erzielt, also knapp drei Tore pro Partie. Auch Yamal trägt einen großen Teil dazu bei: Der 18-Jährige kommt in dieser Saison auf 37 Torbeteiligungen in 41 Einsätzen. In der spanischen Liga scheint dem Meister die erfolgreiche Titelverteidigung allmählich sicher.

Champions League FC Barcelona - - Atlético Madrid

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 FC Barcelona U S S S S - : - Atlético Madrid S S N N N Tage Stunden Minuten Sekunden

Wirbel um Yamal beschäftigt den Chefcoach

Gleichzeitig sorgt Barcelonas größter Star erneut für Unruhe. Nach dem verdienten 2:1 in der spanischen La Liga reagierte Yamal wütend, verweigerte Flick den Handschlag und verschwand frustriert in die Katakomben. Die spanischen Medien rätselten daraufhin über die Ursache des Ärgers: Was war bloß passiert?

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La Liga 2025/2026 26 24 2 2135′ 1 14 (2) 9 7.7 Champions League 2025-2026 8 8 694′ 4 5 (3) 4 7.8 Gesamt: 34 32 2 2829′ 5 0 0 19 (5) 13 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 34 - Per Game In Startaufstellung 32 0.9 Per Game Minuten 2829 83.2 Per Game Tore 19 0.6 Per Game Assists 13 0.4 Per Game

Zwei Tage später blieb die Aufklärung überschaubar. „Nur Lamine Yamal weiß, was ihn so sehr beschäftigte“, hieß es etwa bei DAZN. Mundo Deportivo vermutete dagegen einen Streit mit Torwarttrainer Ramón de la Fuente. Flick hatte da längst versucht zu beruhigen und erklärte, Yamal sei frustriert gewesen, weil der entscheidende Pass nicht gelungen sei. „Er ist zurück in der Kabine, alles ist wieder gut. Sowas passiert eben in solchen Momenten“, sagte er. Auf der Pressekonferenz ergänzte Flick: „Die Champions League ist sehr wichtig. Er wird besser drauf sein.“

Der Weg nach Budapest führt über Atlético

Flicks ruhige Art im Umgang mit den wechselhaften Launen seines jungen Teams gilt als einer seiner Erfolgsfaktoren. International will Barcelona nun endlich wieder den ganz großen Schritt machen. Im Vorjahr war der Klub im Halbfinale in spektakulären Duellen an Inter Mailand gescheitert – 3:3 und 3:4 nach Verlängerung.

Nun soll der Weg ins Endspiel nach Budapest zunächst über Atlético führen. Flick lobte den Gegner als „fantastisches Team“ und Diego Simeone als „einen der besten Trainer der Welt“. Der Atlético-Coach konterte beim Handschlag am Samstagabend mit den Worten: „Du musst zurückkommen.“ Nach 14 Siegen aus 14 Spielen seit der Rückkehr ins renovierte Camp Nou soll Flick seinem Team laut spanischen Medien bereits mitgeteilt haben, schon vor dem Rückspiel am Mittwochabend um 21.00 Uhr bei DAZN für klare Verhältnisse zu sorgen. Yamals Laune würde das jedenfalls steigern.