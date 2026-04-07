+++ ✅ Breaking News: Das neue 🇩🇪 DFB Away 👕Trikot ist da – Jetzt kaufen! ✅ +++

FC Barcelona gegen Atlético Madrid: Flick zählt auf launischen Yamal

von
🇪🇸

Vor dem Viertelfinal-Hinspiel gegen Atlético Madrid spricht vieles für den FC Barcelona. Doch Hansi Flick muss neben der starken Form seiner Mannschaft auch die Schwankungen von Lamine Yamal im Griff behalten.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Der spanische Stürmer Nr. 19, Lamine Yamal, jubelt, nachdem Spanien sein viertes Tor im Qualifikationsspiel zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 der Gruppe E zwischen der Türkei und Spanien im Konya Buyuksehir Belediye Stadium in Konya am 7. September 2025 erzielt hat. (Foto: Ozan KOSE / AFP)
Der spanische Stürmer Nr. 19, Lamine Yamal, jubelt, nachdem Spanien sein viertes Tor im Qualifikationsspiel zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 der Gruppe E zwischen der Türkei und Spanien im Konya Buyuksehir Belediye Stadium in Konya am 7. September 2025 erzielt hat. (Foto: Ozan KOSE / AFP)

Barça reist mit Rückenwind ins nächste Duell

Die Generalprobe ist dem deutschen Coach bereits geglückt – und zwar ausgerechnet bei Atlético. Damit geht Barcelona mit reichlich Selbstvertrauen in das zweite von drei Aufeinandertreffen innerhalb von zehn Tagen. Für den Champions-League-Auftritt sprechen die enorme Torausbeute des Teams und die starke Bilanz im eigenen Stadion.

Seit Flick im Amt ist, hat seine Mannschaft in 107 Spielen 301 Treffer erzielt, also knapp drei Tore pro Partie. Auch Yamal trägt einen großen Teil dazu bei: Der 18-Jährige kommt in dieser Saison auf 37 Torbeteiligungen in 41 Einsätzen. In der spanischen Liga scheint dem Meister die erfolgreiche Titelverteidigung allmählich sicher.

Champions League
8.4.2026
- 21:00
FC Barcelona
- -
Atlético Madrid
Vorschau: Combo Gewinner : FC Barcelona und +2.5 Tore
Champions League 2025-2026 - Viertelfinale |
| 8.4.2026-21:00
FC Barcelona
U S S S S
- : -
Atlético Madrid
S S N N N
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Vorschau: Combo Gewinner : Barcelona und +2.5 Tore

Wirbel um Yamal beschäftigt den Chefcoach

Gleichzeitig sorgt Barcelonas größter Star erneut für Unruhe. Nach dem verdienten 2:1 in der spanischen La Liga reagierte Yamal wütend, verweigerte Flick den Handschlag und verschwand frustriert in die Katakomben. Die spanischen Medien rätselten daraufhin über die Ursache des Ärgers: Was war bloß passiert?

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:
La Liga 2025/2026
FC Barcelona
26
24
2
2135′
1
14 (2)
9
7.7
Champions League 2025-2026
FC Barcelona
8
8
694′
4
5 (3)
4
7.8
Gesamt:
34
32
2
2829′
5
0
0
19 (5)
13
0
Saison: 2025-2026
Absolvierte Begegnungen
34
-
Per Game
In Startaufstellung
32
0.9
Per Game
Minuten
2829
83.2
Per Game
Tore
19
0.6
Per Game
Assists
13
0.4
Per Game

Zwei Tage später blieb die Aufklärung überschaubar. „Nur Lamine Yamal weiß, was ihn so sehr beschäftigte“, hieß es etwa bei DAZN. Mundo Deportivo vermutete dagegen einen Streit mit Torwarttrainer Ramón de la Fuente. Flick hatte da längst versucht zu beruhigen und erklärte, Yamal sei frustriert gewesen, weil der entscheidende Pass nicht gelungen sei. „Er ist zurück in der Kabine, alles ist wieder gut. Sowas passiert eben in solchen Momenten“, sagte er. Auf der Pressekonferenz ergänzte Flick: „Die Champions League ist sehr wichtig. Er wird besser drauf sein.“

Der Weg nach Budapest führt über Atlético

Flicks ruhige Art im Umgang mit den wechselhaften Launen seines jungen Teams gilt als einer seiner Erfolgsfaktoren. International will Barcelona nun endlich wieder den ganz großen Schritt machen. Im Vorjahr war der Klub im Halbfinale in spektakulären Duellen an Inter Mailand gescheitert – 3:3 und 3:4 nach Verlängerung.

Nun soll der Weg ins Endspiel nach Budapest zunächst über Atlético führen. Flick lobte den Gegner als „fantastisches Team“ und Diego Simeone als „einen der besten Trainer der Welt“. Der Atlético-Coach konterte beim Handschlag am Samstagabend mit den Worten: „Du musst zurückkommen.“ Nach 14 Siegen aus 14 Spielen seit der Rückkehr ins renovierte Camp Nou soll Flick seinem Team laut spanischen Medien bereits mitgeteilt haben, schon vor dem Rückspiel am Mittwochabend um 21.00 Uhr bei DAZN für klare Verhältnisse zu sorgen. Yamals Laune würde das jedenfalls steigern.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Breaking News: Das neue 🇩🇪 DFB Away 👕Trikot ist da – Jetzt kaufen! ✅ +++