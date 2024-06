EM heute Stadien 21.06. – In welchen Stadien wird heute bei der EM gespielt?

Austragungsorte EM Spiele heute am 21.06.- Wo wird heute EM gespielt?

Nun gibt es wieder EM-Tickets: Nämlich für die EM-Achtelfinale. Die Teilnehmer dafür stehen nun am 2.Spieltag teilweise fest, nach Deutschland konnte sich gestern Spanien für die k.o. Runde qualifizieren. Heute am 21.06. geht es in den EM-Gruppen D und E um den Einzug ins Achtelfinale. Dabei spielt man in den drei Austragungsorten Düsseldorf Arena, Olympiastadion Berlin, Leipzig Stadium. Um 15 Uhr geht es in Düsseldorf los mit Slowakei gegen Ukraine. Drei Stunden später ist Polen gegen Österreich im Spielort Berlin an der Reihe und abschließend spielt man in Leipzig beim Knaller Niederlande gegen Frankreich.

EM Spiele heute 21.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Slowakei - - Ukraine Europameisterschaften Polen - - Österreich Europameisterschaften Niederlande - - Frankreich

EM-Spiel heute 21.06. 15 Uhr Slowakei gegen Ukraine: Wo wird gespielt?

Um 15 Uhr sehen die Fußballfans den zweiten Auftritt der Mannschaften Slowkaei und Ukraine in der EM Gruppe E in Düsseldorf. Laut Oleksandr Sintschenko wirkt sich der Krieg in der Heimat stark auf die Motivation der ukrainischen Fußball-Nationalmannschaft aus. Der 27-jährige Verteidiger von Arsenal sagte vor dem zweiten EM-Gruppenspiel gegen die Slowakei am Freitag (15.00 Uhr/RTL und MagentaTV): „Es ist für uns schwierig, sich zu motivieren. Es fühlt sich an wie ein Albtraum, den wir vergessen müssen.“ Die ukrainischen Spieler müssten „wirklich alles geben, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.“

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Düsseldorf Arena | - 15:00 Slowakei - : - Ukraine

EM-Spiel heute 21.06. 18 Uhr Polen gegen Österreich: Wo wird gespielt?

Ralf Rangnick und die österreichische Nationalmannschaft könnten theoretisch zu Fuß zum Olympiastadion Berlin gelangen. Das Teamhotel im Grunewald liegt nur etwa sechs Kilometer von der Final-Arena entfernt. Seit Tagen wird auf dem Olympiagelände trainiert. Diese kurzen Wege sind kein Zufall, denn Rangnick hat Berlin bewusst als Standort für das EM-Quartier gewählt, um einen gewissen Heimvorteil zu haben. Schließlich spielt Österreich sowohl gegen Polen als auch gegen die Niederlande in der deutschen Hauptstadt. Und vielleicht auch im Finale? Rangnick und die österreichische Auswahl könnten zu Fuß kommen.

Spielt er oder spielt er nicht? In Polen ist die Verletzung von Starstürmer Robert Lewandowski ein ständiges Gesprächsthema. Wegen muskulärer Probleme fehlte der ehemalige Münchner beim Spiel gegen die Niederlande (1:2).

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Olympiastadion Berlin | - 18:00 Polen - : - Österreich

EM-Spiel heute 21.06. 21 Uhr Niederlande gegen Frankreich: Wo wird gespielt?

In Leipzig geht es heute um 21 Uhr los. Frankreich kann auf positive Erinnerungen an die letzten Begegnungen mit den Niederlanden zurückblicken. Von den letzten acht Spielen konnte der Vize-Weltmeister sieben für sich entscheiden. Beim letzten Aufeinandertreffen im vergangenen Oktober sicherte sich das Team von Trainer Didier Deschamps sogar vorzeitig das EM-Ticket. Matchwinner beim 2:1 in Amsterdam war Kylian Mbappe mit zwei Toren. Der Gesundheitszustand von Mbappe wird vom Verband streng vertraulich behandelt. Der Ausnahmeathlet absolvierte am Mittwochabend mit einem großen Pflaster auf der gebrochenen Nase ein individuelles Athletiktraining. Am Donnerstag erschien er ohne Pflaster in Leipzig. Ob es jedoch für einen Einsatz im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg reicht, blieb unklar.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Leipzig Stadium | - 21:00 Niederlande - : - Frankreich

Warum dürfen bei der EM 2024 weniger Fans ins Stadion als. beider Bundesliga?

Die UEFA erlaubt nur Sitzplätze, während die Fans in der Bundesliga auch auf Stehplätzen stehen dürfen. Das führt dazu, dass bei der EM weniger Zuschauer ins Stadion passen. Zudem reserviert die UEFA zusätzliche Plätze für internationale Medienvertreter.

Beispiel Dortmund: Anstelle der üblichen 81.365 Fans dürfen bei den sechs EM-Spielen nur 62.000 Fans live dabei sein.

Stadt Euro 2024 Bundesliga Berlin 71.000 74.245 München 66.000 75.000 Dortmund 62.000 81.365 Stuttgart 51.000 60.449 Gelsenkirchen 50.000 62.278 Hamburg 49.000 57.000 Frankfurt 47.000 58.000 Düsseldorf 47.000 54.600 Köln 43.000 50.000 Leipzig 40.000 47.069