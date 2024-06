EM heute Stadien 18.06. * In welchen Stadien wird heute gespielt?

Austragungsorte EM heute – Wo wird heute EM gespielt?

Die beiden letzten EM Spiele des 1.Spieltages finden heute am 18.Juni in der Gruppe F statt. Um 18 Uhr spielt die Türkei gegen Georgien in Dortmund, um 21 Uhr geht es dann rund in Leipzig wenn Portugal gegen Tschechien spielen wird. In Dortmund erwartet man ein ausverkauftes Stadion mit 62.000 Zuschauern. Das Stadion in Leipzig ist mit 40.000 Sitzplätzen das kleinste EM-Stadion 2024 und kommt nur vier Mal zum Einsatz. Vor allem im BVB Stadion in Dortmund erwartet man heute eine stimmungsvolle Partie, denn das Stadion wird rot-weiß sein

EM Spiele heute 18.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Türkei - - Georgien Europameisterschaften Portugal - - Tschechien

Fußball EM heute live am 17.06. – Wer kommentiert heute die EM-Spiele?

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

EM-Spiel heute 18.06. 18 Uhr Türkei gegen Georgien: Wo wird gespielt?

Für die türkische Nationalmannschaft wird das Spiel in Dortmund wie ein Heimspiel sein: Fünf Spieler ihres EM-Kaders sind in Deutschland geboren, und Tausende türkische Fans werden im Stadion eine beeindruckende „Rot-Weiße Wand“ bilden.

Salih Özcan kann sein doppeltes Heimspiel kaum erwarten. „Das wird der Wahnsinn. Die gelbe Wand wird rot-weiß sein“, erklärt der türkische Nationalspieler. Özcan, selbst in Deutschland geboren und Spieler bei Borussia Dortmund, kennt das Westfalenstadion in- und auswendig.

Die Vorfreude ist entsprechend groß. „Wir werden in Deutschland wie Gastgeber sein, besonders bei den Spielen in Dortmund. Das ist ein Vorteil für uns“, sagt Özcan. Auch Kapitän Hakan Calhanoglu blickt gespannt auf das Auftaktspiel gegen EM-Neuling Georgien am Dienstag (18.00 Uhr, RTL und MagentaTV). „Wir werden das Gefühl haben, zu Hause zu sein“, meint der erfahrene Bundesliga-Profi.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 1 | BVB Stadion Dortmund | - 18:00 Türkei U N N U N - : - Spielstand anzeigen Georgien U N S U S Tage Stunden Minuten Sekunden

EM-Spiel heute 18.06. 18 Uhr Portugal gegen Tschechien: Wo wird gespielt?

Im kleinsten EM Stadion Leipzig wird der große CR7 heute Abend auflaufen. Auch bei seiner sechsten Europameisterschaft verspürt Rekordhalter Cristiano Ronaldo immer noch keine Routine. „Ich habe immer dieses Kribbeln im Bauch, besonders am Tag vor dem Spiel“, erklärte der 39-Jährige. Mit Portugal startet er am Dienstagabend (21:00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Leipzig gegen Tschechien in die EM. „Ich bin froh, dass ich dieses Gefühl habe, denn wenn es einmal verschwunden ist, sollte ich lieber aufhören.“

UEFA EURO 2024 | Spieltag 1 | Leipzig Stadium | - 21:00 Portugal S N S N S - : - Spielstand anzeigen Tschechien S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Warum dürfen bei der EM 2024 weniger Fans ins Stadion als. beider Bundesliga?

Die UEFA erlaubt nur Sitzplätze, während die Fans in der Bundesliga auch auf Stehplätzen stehen dürfen. Das führt dazu, dass bei der EM weniger Zuschauer ins Stadion passen. Zudem reserviert die UEFA zusätzliche Plätze für internationale Medienvertreter.

Beispiel Dortmund: Anstelle der üblichen 81.365 Fans dürfen bei den sechs EM-Spielen nur 62.000 Fans live dabei sein.

Stadt Euro 2024 Bundesliga Berlin 71.000 74.245 München 66.000 75.000 Dortmund 62.000 81.365 Stuttgart 51.000 60.449 Gelsenkirchen 50.000 62.278 Hamburg 49.000 57.000 Frankfurt 47.000 58.000 Düsseldorf 47.000 54.600 Köln 43.000 50.000 Leipzig 40.000 47.069