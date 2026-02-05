DFB-Pokalfinale der Männer bleibt bis 2030 in Berlin

Das DFB-Pokalfinale der Männer bleibt bis 2030 im Berliner Olympiastadion. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Hauptstadt Berlin haben eine Einigung getroffen, die sicherstellt, dass das traditionsreiche Endspiel auch in den kommenden fünf Jahren in dieser historischen Arena stattfindet. DFB-Präsident Bernd Neuendorf betont die Wichtigkeit dieses Events für den deutschen Fußball und die Fans.

DFB und Berlin verlängern die Tradition

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat gemeinsam mit dem Land Berlin die Austragung des DFB-Pokalfinales bis zum Jahr 2030 gesichert. Diese Entscheidung festigt nicht nur die Tradition des Endspiels, sondern auch die Bedeutung des Olympiastadions als Austragungsort. Neuendorf hebt hervor, dass das Pokalfinale ein fester Bestandteil des deutschen Fußballs ist, der für Fans und Vereine ein unvergessliches Erlebnis darstellt.

Wirtschaftliche Bedeutung des DFB-Pokals

DFB-Generalsekretär Holger Blask unterstreicht die ökonomische Relevanz des DFB-Pokalfinales. Das Event generiert nicht nur hohe mediale Reichweite, sondern bietet auch attraktive Vermarktungsmöglichkeiten für die beteiligten Vereine und den DFB. Die Verlängerung bis 2030 fördert Planungssicherheit für die Clubs, Fans, Partner und Sponsoren, was wiederum die wirtschaftliche Basis des Pokalwettbewerbs stärkt.

Verbesserungen am Olympiastadion

Im Rahmen der Verlängerung wird auch die Infrastruktur des Olympiastadions weiter optimiert. Ein zentrales Element ist der Ausbau des Einlasses Süd, der darauf abzielt, den Zugang für Fans zu erleichtern und Wartezeiten zu minimieren. Diese Maßnahmen basieren auf einer umfassenden Analyse des Pokalfinales 2025, die darauf abzielt, das Fan-Erlebnis kontinuierlich zu verbessern.

Ein Symbol für Kontinuität und Qualität

Seit 1985 findet das DFB-Pokalfinale der Männer im Olympiastadion statt. Mit der Entscheidung zur Verlängerung bis 2030 demonstriert der DFB ein klares Bekenntnis zur Kontinuität und Qualität dieses prestigeträchtigen Wettbewerbs. Das Olympiastadion gilt als eine der schönsten Arenen Europas und bietet die perfekte Kulisse für ein unvergleichliches Pokalendspiel.