Deutsche Nationalmannschaft: Weltmeister Toni Kroos adelt Manuel Neuer

Toni Kroos hat Manuel Neuer nach dem Champions-League-Abend im Bernabéu mit viel Lob bedacht. Für den Weltmeister ist der Bayern-Kapitän im Tor weiterhin ein Sonderfall – und aus seiner Sicht einzigartig im Weltfußball.

Kroos schwärmt vom Neuer-Auftritt

Im Podcast „Einfach mal luppen“, den Kroos gemeinsam mit seinem Bruder Felix Kroos aufnimmt, ordnete der frühere Nationalspieler den 40-Jährigen noch einmal besonders hoch ein. „Dass der für mich der Beste aller Zeiten ist, das steht ja sowieso fest. Aber Manu ist der einzige Torwart, bei dem es Spaß macht zuzuschauen“, sagte Kroos über seinen früheren Teamkollegen.

Das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen seinen Ex-Klubs Real Madrid und dem FC Bayern, das die Münchner mit 2:1 gewannen, hatte Kroos am Dienstag im Bernabéu verfolgt – und damit auch den Gala-Abend des Keepers. „Das sieht so gut aus, was der macht. Der hat nach wie vor sein ganz eigenes Torwartspiel. Das hat nur er“, schwärmte er weiter.

„Unfassbare Ausstrahlung“ und ein möglicher WM-Weg

Kroos, der 2014 mit Neuer Weltmeister wurde und 2013 mit ihm die Champions League gewann, hob zudem die Präsenz des Schlussmanns hervor. „Er hat nach wie vor eine unfassbare Ausstrahlung. Mit seinen Bewegungen, der Eleganz“, sagte der frühere Real-Profi.

Auch über ein mögliches Comeback in der Nationalmannschaft sprach Kroos. Sollte sich Neuer gemeinsam mit Bundestrainer Julian Nagelsmann für eine Rückkehr ins DFB-Team aussprechen, wäre der Rückkehrer im Sommer bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada „100-prozentig“ dabei, meinte Kroos. Neuer, der nach der Heim-EM aus der Nationalelf zurückgetreten war und ein Comeback zuletzt immer wieder ausgeschlossen hatte, sei „schlau genug“, das Thema auf sich beruhen zu lassen. „Und trotzdem ist er der mit Abstand beste deutsche Torhüter, da kommen wir nicht drumherum. Da brauch er keine Argumente sammeln“, so Kroos.