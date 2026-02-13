Deutsche Nationalmannschaft in der Nations League: Schon wieder die Niederlande!

Die Nations League wird für den DFB erneut zur „Niederlande League“: Bei der Auslosung in Brüssel landete die deutsche Nationalmannschaft in Liga A, Gruppe 2 erneut gegen Erzrivale Niederlande. Die DFB-Elf trifft außerdem auf Serbien und Griechenland. Die Lose zog in der Expo-Halle nahe dem Atomium der Portugiese Pepe. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann bedeutet die Konstellation eine frühe Bewährungsprobe gegen Oranje — ein Duell mit Tradition und Brisanz.

Nations League: DFB trifft erneut auf die Niederlande

Die Auslosung brachte das dritte direkte Nations-League-Duell zwischen Deutschland und den Niederlanden: Zuvor gewann die DFB-Elf im Oktober 2024 in München mit 1:0, in Amsterdam endete das Gastspiel 2:2. Schon bei der Premiere des Formats in der Saison 2018/19 landeten beide Teams in derselben Gruppe. Bundestrainer Julian Nagelsmann steht damit erneut einem altbekannten Gegner gegenüber, der international als „Oranje“ firmiert und in der Rangordnung innerhalb der Liga A eine gewichtige Rolle spielt.

UEFA Nations League Deutschland 1 0 Niederlande UEFA Nations League Niederlande 2 2 Deutschland Länderspiele Deutschland 2 1 Niederlande Länderspiele Niederlande 1 1 Deutschland Europameisterschaften Deutschland 2 4 Niederlande Europameisterschaften Niederlande 2 3 Deutschland UEFA Nations League Deutschland 2 2 Niederlande UEFA Nations League Niederlande 3 0 Deutschland Europameisterschaften Niederlande 1 2 Deutschland

Alle Gruppen der Liga A

Die Auslosung legte die vier Vierergruppen der Liga A fest. Nachfolgend die Gruppenaufteilung, die den Fahrplan für die Herbstspiele bestimmt und die Grundlage für taktische Vorbereitungen, Spielanalyse und Kaderrotationen bildet.

Gruppe Nation 1 Nation 2 Nation 3 Nation 4 Gruppe 1 🇫🇷 Frankreich 🇮🇹 Italien 🇧🇪 Belgien 🇹🇷 Türkei Gruppe 2 🇩🇪 Deutschland 🇳🇱 Niederlande 🇷🇸 Serbien 🇬🇷 Griechenland Gruppe 3 🇪🇸 Spanien 🇭🇷 Kroatien 🏴 England 🇨🇿 Tschechien Gruppe 4 🇵🇹 Portugal 🇩🇰 Dänemark 🇳🇴 Norwegen 🏴 Wales

Gruppenzusammensetzung: Serbien und Griechenland komplettieren die Gruppe

Gruppe 2 der Liga A komplettieren Serbien und Griechenland. Gegen Griechenland bestritt die DFB-Elf unter Nagelsmann kurz vor der Heim-EM 2024 einen Test und feierte einen Sieg, während das Duell mit Serbien für Nagelsmann eine Premiere darstellt — das letzte Aufeinandertreffen datiert aus dem Jahr 2019 (Testspiel in Wolfsburg). Die Gruppenkonstellation verlangt von der deutschen Mannschaft taktische Flexibilität; Serbien bringt robuste Zweikampfstärke, Griechenland kompakte Defensivstrukturen mit.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Modus und Termine: Weg zum Final Four

Als Gruppensieger würde Deutschland im März im Viertelfinale auf einen Gruppenzweiten treffen, ehe das Final Four für den 9. bis 13. Juni 2027 angesetzt ist. Die Nations League verknüpft Gruppenphase, K.-o.-Runden und das Finale zeitlich eng, sodass Spielplan, Rotation und Kadermanagement für Nagelsmann zentrale Aufgaben werden. In der letzten Ausgabe der Nations League belegte die DFB-Elf nach Niederlagen gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) den vierten Platz — ein Ergebnis, das die Bedeutung stabiler Leistungen in der Gruppenphase zusätzlich unterstreicht.