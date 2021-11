Wer hat sich für die WM 2022 qualifiziert? Alle WM-Teilnehmer & Playoffs

Die FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 findet im Wüstenstaat Katar, eigenes für dieses Turnier wurden acht neue Stadien in das Emirat gebaut. Da die Temperaturen im Sommer so heiss sind, findet die WM 2022 das erste Mal im Winter statt. Das WM-Eröffnungsspiel eröffnet die Nationalmannschaft von Katar am 21.November 2022, das Finale ist am Sonntag, 18.Dezember 2021. Doch welche Fußballnationalmannschaften haben sich bereits qualifiziert? Hier gibt es alle WM 2022 Teilnehmer und Mannschaften. Wir sagen es dir!

WM 2022 Teilnehmer - Wer hat sich für die WM 2022 qualifiziert? Wie viele Mannschaften nehmen an der WM 2022 teil? 32 Nationalmannschaften sind dabei, neben dem Gastgeber Katar mussten sich alle Teams, auch Weltmeister und Europameister für das Turnier qualifizieren. Gespielt wurde in einer WM-Qualifikation in Europa in zehn Gruppen. Nur die Gruppensieger sind direkt qualifiziert. Diese Mannschaften sind direkt qualifiziert: Deutschland : machte die Qualifikation schon am 8. von 10 Spieltagen klar.

: machte die Qualifikation schon am 8. von 10 Spieltagen klar. Dänemark : setzte sich in Gruppe F gegen Schottland und Österreich durch und holte 9 Siege in 9 Spielen!

: setzte sich in Gruppe F gegen Schottland und Österreich durch und holte 9 Siege in 9 Spielen! Brasilien : Ist das 1.Team aus Südamerika

: Ist das 1.Team aus Südamerika Frankreich : Der Weltmeister setzte sich ohne Probleme durch.

: Der Weltmeister setzte sich ohne Probleme durch. Belgien : Die FIFA Nummer 1 wie immer dabei!

: Die FIFA Nummer 1 wie immer dabei! Kroatien : Setzte sich in allerletzten Minute gegen Russland durch!

: Setzte sich in allerletzten Minute gegen Russland durch! Serbien : kegelte Portugal raus mit einem last-minute Tor zum 2:1

: kegelte Portugal raus mit einem last-minute Tor zum 2:1 Spanien : kam ohne Probleme gegen Schweden durch, musste aber bis zuletzt zittern.

: kam ohne Probleme gegen Schweden durch, musste aber bis zuletzt zittern. Schweiz : Sensation! Im Fernduell an Europameister Italien vorbei gezogen!

: Sensation! Im Fernduell an Europameister Italien vorbei gezogen! England: Souverän weiter, Polen muss in die Playoffs.

Heute am 16.11. steht der letzte WM-Quali-Spieltag an, zittern muss Holland. Denn in der Gruppe G ist Hochspannung, denn neben Türkei kann auch noch Norwegen sich qualifizieren.

WM-Quali: Italien und Portugal müssen in die WM-Playoffs

Für einige große Fußballnationen geht es in die Verlängerung: Wie schon zur WM 20218 muss Italien zittern und sich in den Playoffs durchsetzen. Auch CR7 und seine Portugiesen hatten die Qualifikation in eigener Hand, verspielten es in letzter Minute.

Wie funktionieren die Playoffs für die WM?

12 Teams aus Europa spielen in den WM 2022 Playoffs um weitere 3 Starterplätze für die WM Endrunde.

Angesetzt sind diese Spiele für 24./25. März 2022 und am 28./29. März 2022. In vier Spielsträngen spielt man ein Halbfinale, die jeweiligen Sieger kommen ins Finale, diese drei Gewinner der Finale qualifizieren sich. Die Auslosung dazu findet am Freitag, 26. November 2021 um 17:00 Uhr MEZ in Zürich statt.

Welche Teams sind in den WM-Playoffs?

Stand 15.11.: Polen, Italien

Stand 14.11.: Russland, Schottland, Österreich, Portugal, Wales, Schweden, Tschechien und Nordmazedonien.

Ist Deutschland bei der WM 2022 dabei?

Deutschland hat sich in der WM-Quali Gruppe J mit 9 Siegen und nur einer Niederlage sowie einer Tordifferenz von 36:4 gegen Nordmazedonien, Rumänien, Armenien, Island und Liechtenstein durchgesetzt.

Ist Österreich bei der WM 2022 dabei?

Österreich wurde nur Vierter in der Quali-Gruppe F, die Teams aus Dänemark, Schottland und Israel waren stärker. Durch die UEFA Nations League hat die Nationalmannschaft von Österreich dennoch einen Platz in den Playoffs sicher!

Ist Italien bei der WM 2022 dabei?

Italien muss in die WM-Playoffs. In der Gruppe C musste man sich am letzten Spieltag im Fernduell gegen die Schweiz geschlagen geben.

Ist Portugal bei der WM 2022 dabei?

Portugal muss in die WM-Playoffs. Durch eine Niederlage gegen Serbien am letzten Spieltag verspielte man die WM-Qualifikation.