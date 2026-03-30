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Alle Länderspiele unter Nagelsmann: Der siebte Sieg in Folge

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Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel im WM-Jahr 2026 gewonnen. Das Team von Julian Nagelsmann gewann den Test gegen Ghana in Stuttgart mit 2:1 (1:0). Erstmals seit der Amtsübernahme von Bundestrainer Nagelsmann entschied die DFB-Elf sieben Spiele in Serie für sich. Nagelsmanns Bilanz weist neben 19 Siegen sechs Unentschieden sowie sechs Niederlagen auf. Das Torverhältnis lautet 70:33. Die Bilanz seit der ersten Begegnung am 5. April 1908 gegen die Schweiz (3:5): 598 Siege, 214 Unentschieden und 223 Niederlagen bei 2326:1218 Toren in 1035 Länderspielen. Eingesetzt wurden in diesem Zeitraum 991 Nationalspieler.

Bundestrainer Julian Nagelsmann im ARD-Interview mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger beim Länderspiel Deutschland gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. (AFP)
Bundestrainer Julian Nagelsmann im ARD-Interview mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger beim Länderspiel Deutschland gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. (AFP)

Einordnung der Bilanz von Nagelsmann als Bundestrainer

  • Gesamtspiele: 31
  • Auffällig ist die klare Leistungssteigerung im Verlauf von 2024
  • Besonders torreiche Spiele: 7:0 gegen Bosnien, 5:0 gegen Ungarn, 6:0 gegen Slowakei
  • Schwächere Phase: Herbst 2023 sowie einzelne Rückschläge 2025
Datum Spiel Ergebnis Halbzeit
14.10.2023 USA – Deutschland 1:3 (1:1)
18.10.2023 Mexiko – Deutschland 2:2 (1:1)
18.11.2023 Deutschland – Türkei 2:3 (1:2)
21.11.2023 Österreich – Deutschland 2:0 (1:0)
23.03.2024 Frankreich – Deutschland 0:2 (0:1)
26.03.2024 Deutschland – Niederlande 2:1 (1:1)
03.06.2024 Deutschland – Ukraine 0:0
07.06.2024 Deutschland – Griechenland 2:1 (0:1)
14.06.2024 Deutschland – Schottland 5:1 (3:0)
19.06.2024 Deutschland – Ungarn 2:0 (1:0)
23.06.2024 Schweiz – Deutschland 1:1 (1:0)
29.06.2024 Deutschland – Dänemark 2:0 (0:0)
05.07.2024 Spanien – Deutschland 2:1 n.V. (1:1, 0:0)
07.09.2024 Deutschland – Ungarn 5:0 (1:0)
10.09.2024 Niederlande – Deutschland 2:2 (1:2)
11.10.2024 Bosnien-Herzegowina – Deutschland 1:2 (0:2)
14.10.2024 Deutschland – Niederlande 1:0 (0:0)
16.11.2024 Deutschland – Bosnien-Herzegowina 7:0 (3:0)
19.11.2024 Ungarn – Deutschland 1:1 (0:0)
20.03.2025 Italien – Deutschland 1:2 (1:0)
23.03.2025 Deutschland – Italien 3:3 (3:0)
04.06.2025 Deutschland – Portugal 1:2 (0:0)
08.06.2025 Deutschland – Frankreich 0:2 (0:1)
04.09.2025 Slowakei – Deutschland 2:0 (1:0)
07.09.2025 Deutschland – Nordirland 3:1 (1:1)
10.10.2025 Deutschland – Luxemburg 4:0 (2:0)
13.10.2025 Nordirland – Deutschland 0:1 (0:1)
14.11.2025 Luxemburg – Deutschland 0:2 (0:0)
17.11.2025 Deutschland – Slowakei 6:0 (4:0)
27.03.2026 Schweiz – Deutschland 3:4 (2:2)
30.03.2026 Deutschland – Ghana 2:1 (1:0)

 

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