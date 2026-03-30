Alle Länderspiele unter Nagelsmann: Der siebte Sieg in Folge

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel im WM-Jahr 2026 gewonnen. Das Team von Julian Nagelsmann gewann den Test gegen Ghana in Stuttgart mit 2:1 (1:0). Erstmals seit der Amtsübernahme von Bundestrainer Nagelsmann entschied die DFB-Elf sieben Spiele in Serie für sich. Nagelsmanns Bilanz weist neben 19 Siegen sechs Unentschieden sowie sechs Niederlagen auf. Das Torverhältnis lautet 70:33. Die Bilanz seit der ersten Begegnung am 5. April 1908 gegen die Schweiz (3:5): 598 Siege, 214 Unentschieden und 223 Niederlagen bei 2326:1218 Toren in 1035 Länderspielen. Eingesetzt wurden in diesem Zeitraum 991 Nationalspieler.
Einordnung der Bilanz von Nagelsmann als Bundestrainer
- Gesamtspiele: 31
- Auffällig ist die klare Leistungssteigerung im Verlauf von 2024
- Besonders torreiche Spiele: 7:0 gegen Bosnien, 5:0 gegen Ungarn, 6:0 gegen Slowakei
- Schwächere Phase: Herbst 2023 sowie einzelne Rückschläge 2025
|Datum
|Spiel
|Ergebnis
|Halbzeit
|14.10.2023
|USA – Deutschland
|1:3
|(1:1)
|18.10.2023
|Mexiko – Deutschland
|2:2
|(1:1)
|18.11.2023
|Deutschland – Türkei
|2:3
|(1:2)
|21.11.2023
|Österreich – Deutschland
|2:0
|(1:0)
|23.03.2024
|Frankreich – Deutschland
|0:2
|(0:1)
|26.03.2024
|Deutschland – Niederlande
|2:1
|(1:1)
|03.06.2024
|Deutschland – Ukraine
|0:0
|–
|07.06.2024
|Deutschland – Griechenland
|2:1
|(0:1)
|14.06.2024
|Deutschland – Schottland
|5:1
|(3:0)
|19.06.2024
|Deutschland – Ungarn
|2:0
|(1:0)
|23.06.2024
|Schweiz – Deutschland
|1:1
|(1:0)
|29.06.2024
|Deutschland – Dänemark
|2:0
|(0:0)
|05.07.2024
|Spanien – Deutschland
|2:1 n.V.
|(1:1, 0:0)
|07.09.2024
|Deutschland – Ungarn
|5:0
|(1:0)
|10.09.2024
|Niederlande – Deutschland
|2:2
|(1:2)
|11.10.2024
|Bosnien-Herzegowina – Deutschland
|1:2
|(0:2)
|14.10.2024
|Deutschland – Niederlande
|1:0
|(0:0)
|16.11.2024
|Deutschland – Bosnien-Herzegowina
|7:0
|(3:0)
|19.11.2024
|Ungarn – Deutschland
|1:1
|(0:0)
|20.03.2025
|Italien – Deutschland
|1:2
|(1:0)
|23.03.2025
|Deutschland – Italien
|3:3
|(3:0)
|04.06.2025
|Deutschland – Portugal
|1:2
|(0:0)
|08.06.2025
|Deutschland – Frankreich
|0:2
|(0:1)
|04.09.2025
|Slowakei – Deutschland
|2:0
|(1:0)
|07.09.2025
|Deutschland – Nordirland
|3:1
|(1:1)
|10.10.2025
|Deutschland – Luxemburg
|4:0
|(2:0)
|13.10.2025
|Nordirland – Deutschland
|0:1
|(0:1)
|14.11.2025
|Luxemburg – Deutschland
|0:2
|(0:0)
|17.11.2025
|Deutschland – Slowakei
|6:0
|(4:0)
|27.03.2026
|Schweiz – Deutschland
|3:4
|(2:2)
|30.03.2026
|Deutschland – Ghana
|2:1
|(1:0)