Alle Länderspiele unter Nagelsmann: Der siebte Sieg in Folge

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel im WM-Jahr 2026 gewonnen. Das Team von Julian Nagelsmann gewann den Test gegen Ghana in Stuttgart mit 2:1 (1:0). Erstmals seit der Amtsübernahme von Bundestrainer Nagelsmann entschied die DFB-Elf sieben Spiele in Serie für sich. Nagelsmanns Bilanz weist neben 19 Siegen sechs Unentschieden sowie sechs Niederlagen auf. Das Torverhältnis lautet 70:33. Die Bilanz seit der ersten Begegnung am 5. April 1908 gegen die Schweiz (3:5): 598 Siege, 214 Unentschieden und 223 Niederlagen bei 2326:1218 Toren in 1035 Länderspielen. Eingesetzt wurden in diesem Zeitraum 991 Nationalspieler.

Einordnung der Bilanz von Nagelsmann als Bundestrainer

Gesamtspiele: 31

Auffällig ist die klare Leistungssteigerung im Verlauf von 2024

Besonders torreiche Spiele: 7:0 gegen Bosnien, 5:0 gegen Ungarn, 6:0 gegen Slowakei

Schwächere Phase: Herbst 2023 sowie einzelne Rückschläge 2025