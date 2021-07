Die Fußball Europameister im Überblick von 1960 bis heute * Historie, Alle Final-Ergebnisse

Der 16. Europameister heißt Italien! Das entscheidende Spiel heute am 11. Juni 2021 im Wembley in London entschied Italien erst im Elfmeterschießen. Wir schauen auf die vorherigen Europameister seit der ersten Austragung des Turniers 1960. Wie oft konnte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft den Titel holen? Wer holte sonst noch den Titel?

Europameister Deutschland: die Titel 1972, 1980, 1996

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaften gewann die Europameisterschaft dreimal. Beim ersten Turniersieg 1972 unter Helmut Schön waren bereits viele Weltmeister von 1974 im Team. Der EM Titel 1980 in Italien war verdient und Deutschland war das beste Team im Turnier. Der heimliche Star war das damalige Talent Bernd Schuster. Den EM Titel 1996 gewann Deutschland per Golden Goal durch Oliver Bierhoff im Wembley. Kapitän der Mannschaft war Jürgen Klinsmann.

EM 2021 Finalisten Italien und England * Europameister-Titel

Den einzigen EM Titel der EM 2021 Finalisten holte Italien bei der Heim-EM 1968. Außerdem wurde Italien Vize-Europameister 2000 und 2012. Hingegen hat England noch keine Europameisterschaft gewonnen. Weiterhin ist das Finale der EM 2021 Englands erstes Endspiel bei einer EM Endrunde.

Europameister-Titel: Wer hat die meisten Titel?

Die meisten Europameister-Titel haben Deutschland und Spanien mit je 3 Titeln. Die spanische Fußball-Nationalmannschaft gewann die Europameisterschaften 1964, 2008 und 2012.

Wer wurde wie oft Europameister? Wie oft wurde Italien bisher Europameister? Italien wurde bisher nur einmal Europameister, nämlich im Jahr 1968. Da gewann man gegen Jugoslawien mit 2:0. Im Em-Finale stand man 2012 und 2000, beide Male verlor man. War England schon mal Europameister? England war noch nie Fußball-Europameister. Und stand auch noch nie im EM-Finale!

Welche Nationalmannschaften wurden bereits Fußball-Europameister?

Neben den bereits genannten Titelträgern Deutschland, Spanien und Italien konnten 7 weitere Teams den EM-Titel holen. Ein weiteres Team holte mehr als einen Titel: Frankreich gewann die EM 1984 und 2000.

Die erste EM 1960 in Frankreich gewann die Sowjetunion. Weiterhin gewann die Tschechoslowakei den EM Titel 1976 im Elfmeterschießen gegen Deutschland, nachdem Uli Hoeneß in den Belgrader Nachthimmel schoss. Die Niederlande gewann die Europameisterschaft 1988 in Deutschland. Es folgte die 1992 Europameisterschaft für Dänemark. Bei der EM 2004 konnte überraschend Griechenland den Titel holen. Außerdem gewann Portugal die EM 2016.