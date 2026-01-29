Die spanische Fußball-Nationalmannschaft wird ihr Team-Quartier während der WM im Sommer in den USA beziehen. Der Weltmeister von 2010 wwird in Chattanooga, Tennessee, wohnen und dort die ersten Schritte in Richtung Titelgewinn machen. Die Auswahl um Cheftrainer Luis Enrique hat sich im „Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown“ einquartiert und wird auf dem Gelände der Baylor School trainieren.

WM-Vorbereitung in Chattanooga

Chattanooga, eine Stadt mit 190.000 Einwohnern, liegt malerisch am Ufer des Tennessee River und am Fuße des Lookout Mountain. Die Wahl der Unterkunft und Trainingsstätte zeigt die strategische Planung des spanischen Verbands. Die Baylor School, bekannt für ihre erstklassigen Sporteinrichtungen, bietet optimale Bedingungen für die Vorbereitung auf die Vorrundenspiele.

Spielorte und Gegner der spanischen Nationalmannschaft

Spanien wird zwei seiner drei Gruppenspiele in Atlanta austragen, das nur etwa zwei Autostunden von Chattanooga entfernt liegt. Am 15. Juni trifft die europäische Spitzenmannschaft auf den Debütanten Kap Verde, gefolgt von einem weiteren Duell gegen Saudi-Arabien am 21. Juni. Der letzte Vorrundengegner, Uruguay, wird am 27. Juni in Guadalajara erwartet, wo sich die spannenden Begegnungen um den Einzug in die K.o.-Runde entscheiden.

Chattanooga: Ein Ort mit Geschichte

Die Stadt Chattanooga hat nicht nur als WM-Standort an Bedeutung gewonnen, sondern erlangte auch durch den berühmten Swing-Titel „Chattanooga Choo Choo“ aus dem Jahr 1941 weltweite Bekanntheit. Der Song, der von Harry Warren und Mack Gordon komponiert wurde, wurde durch das Glenn Miller Orchestra populär und war der erste, der jemals mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde. In Deutschland kennt man das Lied vor allem in der Version von Udo Lindenberg als „Sonderzug nach Pankow“.