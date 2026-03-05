WM 2026 Chance? Deniz Undav betreibt Eigenwerbung & hofft auf Teilnahme

Deniz Undav vom VfB Stuttgart stellt klar, dass es derzeit keinen Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt, hofft aber trotz fehlender Rückmeldung auf eine DFB-Nominierung im WM-Jahr. Bei Sky sagte der Stürmer offen, er müsse sich immer wieder rechtfertigen, verweist zugleich auf seine beeindruckenden Zahlen. Seit November sammelte Undav in Pflichtspielen starke Statistiken, sein Teamkollege Jeff Chabot verteidigt ihn öffentlich. Die nächste Kaderbekanntgabe am 19. März bleibt für den Angreifer das Ziel. In Europas Torschützenliste liegt er auf Platz 8.

Kein Kontakt zu Nagelsmann, aber Hoffnung auf Berufung

„Gibt keinen“, antwortete Deniz Undav bei Sky auf die Frage nach dem Austausch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann. Trotz dieses fehlenden direkten Kontakts zeigt sich der Stürmer optimistisch und hofft auf eine Berufung in den ersten DFB-Kader des WM-Jahres. Die offizielle Nominierung für die nächsten beiden Länderspiele steht am 19. März an; bis dahin will Undav gelassen bleiben und weiter seine Form unter Beweis stellen.

Undavs Argument: Tore und Scorer-Statistik

Undav betont, er müsse sich ständig rechtfertigen, obwohl seine Zahlen für sich sprächen. „Ich habe die meisten Tore, ich bin zweiter Platz international, was Scorer angeht. Wenn es nach mir geht, bin ich dabei“, sagte der Stürmer und verweist damit auf seine persönliche Leistungsbilanz. Diese Statistiken bilden das zentrale Argument für eine mögliche DFB-Nominierung und untermauern seine Forderung nach einer Chance im Nationalteam.

Aktuelle Statistiken von Undav in der Saison 2025/2026

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Jeff Chabot lobt Form und Zahlen

Sein Stuttgarter Mitspieler Jeff Chabot stellte sich bei Sky klar hinter Undav und verwies auf die harten Fakten: „Man muss sich nur die Zahlen angucken, oder? Den Rest kann man sich selber erklären.“ Chabot ergänzte: „Zahlen lügen nicht. Er hält uns in ganz wichtigen Spielen am Leben, die vielleicht nicht auf unserer Seite sind. Wenn man ihn in seiner Mannschaft hat, kann man sich glücklich schätzen.“ Damit untermauert ein enger Teamkollege Undavs Anspruch auf eine Berücksichtigung im DFB-Kader.