VfB News & Ergebnis – Kampf um die Königsklasse: 3:1 gegen Köln

Der VfB Stuttgart hat sich im Kampf um die Champions-League-Plätze eindrucksvoll zurückgemeldet. Ermedin Demirovic erzielte beim 3:1 (1:0) gegen den 1. FC Köln ein Doppelpack und avancierte zum Matchwinner. Deniz Undav setzte mit dem Treffer in der Nachspielzeit den Schlusspunkt, während Köln durch Ragnar Ache zwischenzeitlich ausglich. Für die Schwaben dient das Spiel zugleich als Generalprobe vor dem Europa-League-Play-off bei Celtic Glasgow.

Demirovic trifft doppelt – Stuttgarts Matchwinner

Ermedin Demirovic stellte mit seinen Treffern in der 15. und 84. Minute den Unterschied her und nahm die Gratulationen seiner Mitspieler mit einem breiten Grinsen entgegen. Beim 1:0 verwertete er eine Ablage von Jamie Leweling nach dem schönen Zuspiel von Chris Führich per Direktabnahme. Sein zweites Tor sorgte später für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Demirovic selbst relativierte seine Rolle: „Am Ende bin ich der Stürmer, der die Tore macht“, sagte er bei Sky und zeigte sich vor allem darüber froh, dass es geklappt hat.

Spielverlauf: Kölns Mut und verpasste Chancen

Die Partie begann für Stuttgart gefährlich: Bereits nach 70 Sekunden tauchte Deniz Undav frei vor FC-Keeper Marvin Schwäbe auf, lupfte das Leder jedoch in die Arme des Schlussmanns. Die Kölner, denen wegen Problemen bei der Anreise Teile der aktiven Fanszene fehlten, versteckten sich trotzdem nicht und suchten immer wieder den Weg nach vorne. Jan Thielmann lieferte in der ersten Halbzeit einen wuchtigen, aber zu zentralen Abschluss (38.), der die größte Chance der Gäste blieb. In der 59. Minute kam Marius Bülter nach einem Zufallsprodukt frei zum Schuss, verfehlte aus rund sieben Metern jedoch das Tor. Ragnar Ache erzielte in der 79. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch Stuttgart zog später wieder vorbei.

Tabellenfolge und Ausblick auf die Europa-League-Generalprobe

Durch den 3:1-Sieg rückte der VfB vorerst auf den vierten Platz in der Tabelle vor; RB Leipzig kann allerdings noch nachziehen. Die Partie war zugleich eine gelungene Generalprobe vor dem Hinspiel des Europa-League-Play-offs: Am Donnerstag (21.00 Uhr) sind die Schwaben bei Celtic Glasgow gefordert. Abwehrchef Jeff Chabot blickte bereits auf die Partie in Schottland voraus und lobte die Erwartung an die berüchtigte Kulisse: „Wir freuen uns auf die Kulisse und ein geiles Spiel.“ Für Stuttgart war das Spiel damit wichtig in Hinblick auf Rhythmus, Selbstvertrauen und die kommenden Herausforderungen.