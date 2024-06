UEFA Nations Länderspiel-Tickets für Ungarn-Spiel in Düsseldorf

Die UEFA Nations League 2024/2025 beginnt mit dem Spiel Deutschland gegen Ungarn, das am 7. September 2024 um 20.45 Uhr in der MERKUR SPIEL-ARENA in Düsseldorf stattfindet. Fans können Länderspieltickets über das DFB-Ticketportal oder die Tickethotline (069 90 28 38 48) erwerben. Sitzplatzkarten stehen in verschiedenen Kategorien zur Verfügung, deren Preise zwischen 25 und 115 Euro liegen. Ermäßigte Tickets kosten zwischen 18 und 95 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre können Tickets in der günstigsten Kategorie für nur 10 Euro erhalten, solange der Vorrat reicht.

Details zu den Karten für Deutschland gegen Ungarn in Düsseldorf

Anhänger, die Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft sind, haben die Möglichkeit, ihre Tickets über das DFB-Ticketportal oder die kostenlose Fan-Club-Hotline unter 00800 14 90 74 54 zu bestellen. Deutschland trifft in der Gruppenphase der Nations League auch auf die Niederlande und Bosnien-Herzegowina. Die besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Viertelfinals, die vom 20. bis 25. März 2025 stattfinden. Das abschließende Turnier, in dem die Sieger dieser Spiele gegeneinander antreten, wird vom 4. bis 8. Juni 2025 ausgetragen.

Tickets für Deutschland gegen Ungarn in Düsseldorf

