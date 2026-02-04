Spekulationen um Personal-Beben beim DFB: Kommt Per Mertesacker?

Spekulationen um ein mögliches Personal-Beben beim DFB nehmen Formen an. Per Mertesacker, der im Sommer seine achtjährige Tätigkeit als Nachwuchschef beim FC Arsenal beendet, wird als heißer Kandidat für eine Führungsposition im Deutschen Fußball-Bund gehandelt. Der Weltmeister von 2014 könnte Andreas Rettig beerben, dessen Vertrag 2026 ausläuft, und damit wichtige Verantwortung in der DFB-Akademie übernehmen.

Mertesacker als möglicher Nachfolger von Rettig

Laut Berichten der „Bild“ stehen die Verbandsgremien des DFB in engem Kontakt mit dem 41-jährigen Ex-Profi. Mertesacker könnte in die Fußstapfen von Andreas Rettig treten, der seit der personellen Neuausrichtung im September 2023 als Geschäftsführer Sport fungiert. Der Vertrag des 62-Jährigen läuft Ende 2026 aus, was den Weg für Mertesacker ebnen könnte, um in einer Schlüsselposition beim DFB tätig zu werden.

Ein Sabbatjahr vor neuen Herausforderungen?

Theoretisch wäre Mertesacker für die DFB-Position frei, da auch sein Vertrag als TV-Experte mit dem ZDF nach der WM im Sommer 2026 endet. Dennoch könnte sein Wunsch nach einem Sabbatjahr nach dem Abschied von Arsenal seine Pläne beeinflussen. Mertesacker hat jedoch betont, dass er sich neuen Herausforderungen stellen möchte und dafür bereit ist, seine Zeit in London hinter sich zu lassen.

Gespräche mit dem DFB könnten Entscheidung beschleunigen

Die angekündigten Gespräche mit dem DFB könnten jedoch dazu führen, dass Mertesacker schneller als geplant ins Berufsleben zurückkehrt. „Arsenal ist und bleibt für mich ein ganz besonderer Verein“, erklärte der Weltmeister über seinen Abschied. Gleichzeitig bleibt er bis zu seinem letzten Arbeitstag voll fokussiert auf seine Aufgaben bei den Gunners.

Reaktionen aus der Arsenal-Führung

Richard Garlick, Klub-Boss von Arsenal, äußerte sich zu Mertesackers bevorstehenden Abschied: „Wir unterstützen Pers Entscheidung, etwas Neues zu wagen, aber wir werden sehr traurig sein, wenn er uns am Ende der Saison verlässt.“ Die Verbindung zu Arsenal bleibt stark, jedoch ist Mertesacker bereit, neue Wege zu beschreiten.