Preisgelder bei der WM 2022 in Katar: was bekommt der Weltmeister?

Das wohl größte Sportereignis der Welt, die FIFA-Fußballweltmeisterschaft, findet im Jahr 2022 in Katar statt. Weltweit treten insgesamt 32 Ländern gegeneinander an und Fans auf der ganzen Welt fiebern mit ihren Nationen mit. Natürlich werden die Fußballverbände auch an sportlichem Erfolg finanziell beteiligt – alle Informationen über die Preisgelder der WM.

Weltweiter Hype um die Fußball-Weltmeisterschaft

Die Frage, wie viel die Teams während der Endrunde der WM verdienen, interessiert viele Fußballfans. Die letzte Fußball-Weltmeisterschaft 2018 wurde weltweit von 3,572 Milliarden Zuschauern verfolgt. Somit schaute etwa die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung beim Turnier zu. Allein das Finale zwischen Kroatien und Frankreich schauten nach Angaben der FIFA 1,12 Milliarden Zuschauer. Daraus ergeben sich lukrative Einnahmequellen für die FIFA, die einen Teil der Gewinne an die sportlich erfolgreichen Nationen weitergibt.

Fußball-WM 2022 in Katar

Am 20. November 2022 beginnt die diesjährige Weltmeisterschaft in Katar und findet somit erstmals in den Wintermonaten statt. Hier kämpfen 32 Mannschaften um den WM-Titel. Das Finale findet (64 Spiele später) am 18. Dezember 2022 statt.

So hoch ist das Preisgeld

Die FIFA hat für die WM 2022 ein Preisgeld von 440 Millionen US-Dollar vorgesehen. Das Preisgeld wird folgendermaßen aufgeteilt:

Platz: 42 Millionen US-Dollar Platz: 30 Millionen US-Dollar Platz: 27 Millionen US-Dollar Platz: 25 Millionen US-Dollar bis 8. Platz: 68 Millionen US-Dollar (17 Millionen US-Dollar pro Team) bis 16. Platz: 104 Millionen US-Dollar (13 Millionen US-Dollar pro Team) bis 32. Platz: 144 Millionen US-Dollar (9 Millionen US-Dollar pro Mannschaft)

Jedes für die WM qualifizierte Team erhält zudem 1,5 Millionen Dollar zur Deckung der Vorbereitungskosten. Frankreich verdiente bei der WM 2018 insgesamt 38 Millionen Dollar als Weltmeister – dieses Jahr könnte es somit noch etwas mehr werden.