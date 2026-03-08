MagentaTV zeigt komplette WM 2026: Neuer Telekom-Tarif schenkt sechs Gratis-Monate

MagentaTV startet pünktlich zur FIFA WM 2026 ein Komplettangebot: Der neue Telekom‑Tarif bündelt alle 104 Spiele auf einer Plattform und schenkt Neukunden die ersten sechs Monate. Ab 3. März 2026 lässt sich MagentaTV Smart zu Sonderkonditionen buchen, danach fallen bis zum Ende der 24‑monatigen Mindestlaufzeit nur 7 Euro pro Monat an. Die Offerte kombiniert lineares Fernsehen und Streaming, inklusive RTL+ Premium und MagentaTV+. Damit sichert sich die Telekom die alleinige Ausspielung aller Begegnungen der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Für Fußballfans bedeutet das: Alle Spiele zentral und mobil verfügbar, ohne zusätzliche Aktivierungsgebühren.

Telekom‑Tarif bündelt alle Spiele: MagentaTV Smart für die WM 2026

MagentaTV Smart zeigt alle 104 Begegnungen der FIFA Fußball‑Weltmeisterschaft 2026 auf einer Plattform; 44 davon laufen exklusiv bei MagentaTV. Die Aktion richtet sich an Neukunden und lässt sich sowohl als Standalone‑Produkt als auch in Kombination mit einem MagentaZuhause‑Festnetzanschluss buchen. Gleichzeitig vereint das Angebot klassisches lineares TV mit Streaming‑Zugängen und ermöglicht so die Nutzung per App für Nutzer ohne Receiver oder unterwegs.

Tarifdetails, Laufzeit und Preisstaffelung

Die WM‑Spezialaktion startet am 3. März 2026 und gilt bis zum 31. März 2026 für MagentaTV‑Neukunden. Die ersten sechs Monate sind kostenfrei, anschließend kostet MagentaTV Smart in den Monaten 7 bis 24 jeweils 7 Euro pro Monat; nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten gilt der reguläre Preis von 11 Euro pro Monat. Es fallen keine versteckten Zusatzkosten oder Aktivierungsgebühren an; wer die TV‑Box MagentaTV One wünscht, kann sie optional für 5 Euro/Monat zzgl. 6,95 Euro Versand mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten mieten.

MagentaTV Aktion im Überblick

Aktion gilt bis 31.03.2026 für MagentaTV Neukunden

MagentaTV Smart kostet in den ersten 6 Monaten 0 Euro/Monat, vom 7.-24. Monat 7 Euro/Monat und danach 11 Euro/Monat

Mindestvertragslaufzeit 24 Monate

Über 160 Sender in HD

Kostenlose Filme, Serien, Shows und Dokus bei MagentaTV+

Inklusive RTL+ Premium

Alle 104 Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nur bei MagentaTV – davon 44 exklusiv

Alle EM-, WM und Länderspiele der deutschen Nationalteams im Basketball, Eishockey und Hockey sowie 300 Tage Live-Golf pro Jahr und vieles mehr

Zuhause und unterwegs

Auf Wunsch kann die TV-Box MagentaTV One für 5 Euro/Monat zzgl. 6,95 Euro Versandkosten mit einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten gemietet werden.

Inhalte, Zusatzdienste und Medienpakete

Über 160 Sender in HD, kostenlose Filme, Serien, Shows und Dokus bei MagentaTV+ sowie das inkludierte RTL+ Premium ergänzen das Sportangebot. Neben der Fußball‑WM bietet MagentaTV zudem Übertragungen von EM‑, WM‑ und Länderspielen deutscher Nationalteams in Basketball, Eishockey und Hockey sowie rund 300 Tage Live‑Golf pro Jahr. Dadurch positioniert sich die Plattform als zentrale Anlaufstelle für Sport‑ und Unterhaltungsfans.

Warum sich das Angebot für Fans rechnet

Die sechs Gratismonate entsprechen einer Ersparnis von bis zu 66 Euro gegenüber dem regulären Preis und machen den Einstieg in die Telekom‑Plattform besonders günstig. Durch die Kombination aus linearem TV, Streaming‑App und mobilen Zugriffsmöglichkeiten eignet sich das Paket für Haushalte ohne klassischen Receiver ebenso wie für Nutzer, die viel unterwegs sind. Damit bietet die Aktion eine unkomplizierte und preiswerte Möglichkeit, keine Begegnung der WM 2026 zu verpassen.