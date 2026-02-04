Havertz trifft spät: Arsenal im League-Cup-Finale

Der FC Arsenal hat sich mit einem 1:0-Sieg gegen den Stadtrivalen FC Chelsea im Halbfinalrückspiel des League Cups ins Finale gespielt und bleibt somit im Rennen um sämtliche Titel. Kai Havertz, Deutscher Nationalspieler der Gunners, erzielte in der Nachspielzeit das entscheidende Tor. Nach einem 3:2-Hinspielerfolg an der Stamford Bridge hat Arsenal nun die Chance auf den ersten Titel der Saison.

Havertz sichert den Finaleinzug in letzter Minute

Die Partie im Emirates Stadium begann für die Gunners vielversprechend, doch lange Zeit blieb das Spiel torlos. Chelsea trat selbstbewusst auf und hatte nach der Hinspielniederlage fünf Siege in Folge unter Trainer Liam Rosenior eingefahren. Dennoch drängte Arsenal die Blues tief in die eigene Hälfte und war defensiv gut organisiert. Die größte Chance der ersten Halbzeit gehörte jedoch den Gästen: Enzo Fernandez zwang Arsenal-Keeper Kepa mit einem starken Distanzschuss zur Flugeinlage (44.).

Arsenal zeigt defensive Stärke

Im zweiten Durchgang verstärkte Chelsea seine Offensivbemühungen und suchte verzweifelt die Führung. Doch die Gunners, die Havertz in der 69. Minute für Viktor Gyökeres einwechselten, behielten die Kontrolle über das Spiel. Mit einer soliden Defensivleistung verhinderten sie, dass Chelsea zu klaren Torchancen kam. Die Abwehr um Declan Rice agierte äußerst konzentriert und ließ nur wenig zu.

Das entscheidende Tor in der Nachspielzeit

Der entscheidende Moment des Spiels ereignete sich in der Nachspielzeit. Nachdem Chelsea in der Offensive weit aufgerückt war, eroberte Arsenal das Leder und konterte mustergültig. Declan Rice bediente den eingewechselten Kai Havertz, der vor Chelsea-Keeper Robert Sanchez die Nerven behielt und in der 90.+6 Minute das Tor des Tages erzielte. Damit sicherte Havertz Arsenal den Einzug ins Finale.

Finale gegen Manchester City oder Newcastle United

Mit diesem Sieg hat Arsenal die perfekte Ausgangslage für das Finale am 22. März im Wembley-Stadion geschaffen. Im zweiten Halbfinale treffen Manchester City und Newcastle United aufeinander, wobei City mit einem 2:0-Vorsprung ins Rückspiel geht. Die Gunners werden nun gespannt auf den Ausgang dieser Begegnung warten, um zu erfahren, wer ihr Gegner im Endspiel sein wird.