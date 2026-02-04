Girona bestätigt: Ter Stegen muss operiert werden

Der Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen steht vor einer Operation, die seine Teilnahme an der WM 2026 gefährden könnte. Der 33-Jährige muss sich am Freitag einem Eingriff am verletzten Oberschenkel unterziehen, wie sein Klub FC Girona bekannt gab. Nach der Operation wird die genaue Ausfallzeit bekanntgegeben, doch Experten rechnen mit mindestens zwei Monaten Pause. Die Situation ist alarmierend, da ter Stegen dringend Spielpraxis benötigt, um im Sommer für Deutschland im Tor zu stehen.

Ter Stegen muss operiert werden

Marc-André ter Stegen, derzeit vom FC Barcelona an den FC Girona ausgeliehen, hat sich eine Muskelverletzung zugezogen. Diese Verletzung ereignete sich während eines Spiels gegen Real Oviedo, als Girona mit 0:1 verlor. In den spanischen Medien wird darüber spekuliert, dass Girona in Anbetracht der Verletzung erwägt, ter Stegen aufgrund einer Klausel im Leihvertrag vorzeitig zu Barcelona zurückzuschicken. Dies könnte seine WM-Chancen erheblich beeinträchtigen.

Bundestrainer Nagelsmann äußert sich zur Situation

Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, bestätigte bereits, dass ter Stegen bei den bevorstehenden Länderspielen gegen die Schweiz am 27. März in Basel und gegen Ghana am 30. März in Stuttgart nicht zur Verfügung stehen wird. „Das ist unglaublich bitter“, sagte Nagelsmann und fügte hinzu: „Im Moment zählt nur: Gesund werden, in Ruhe und ohne Druck. Wir stehen alle hinter ihm.“ Diese Unterstützung könnte entscheidend sein, damit ter Stegen seine Rehabilitation erfolgreich abschließen kann.

Die Auswirkungen auf die Nationalmannschaft

Die Verletzung von ter Stegen wirft Fragen auf, insbesondere ob er rechtzeitig zur Fußball-Weltmeisterschaft zurückkehren kann. Sollte Girona ihn tatsächlich nach Barcelona zurückschicken, fehlt ihm die notwendige Spielpraxis, um im deutschen Tor zu stehen. Dies könnte für den 33-Jährigen zum Nachteil werden, da Nagelsmann Spielzeit als entscheidende Voraussetzung für einen WM-Einsatz bezeichnet hat. In der Zwischenzeit hat Hoffenheims Oliver Baumann ter Stegen im deutschen Tor vertreten und gilt nun als erster Kandidat für den WM-Job.