Fußball Länderspiel heute – wer spielt heute? U21 & Wm 2022 Quali Spielplan (DAZN live) * Aufstellungen Update

Fußball Länderspiel heute Abend

Fußball Länderspiel heute Abend: Nachdem die A-Nationalmannschaften von Deutschland mit einem 3:0 gegen Island gut in die WM 2022 Qualifikation gekommen ist, geht es morgen gegen Rumänien weiter. Doch zuvor zeigt die U21 Nationalmannschaft heute bei der Europameisterschaft gegen die Niederlande, ob das 3:0 gegen Ungarn im Auftaktspiel eine Eintagsfliege war oder nicht. In der WM 2022 Qualifikation geht es heute ebenfalls weiter. Fußball heute Abend – wir sagen dir das wichtigste zu den Spielen heute und wo du sie im Fernsehen anschauen kannst. Heute Abend gibt es die Länderspiele bei DAZN und Prosieben zu sehen! Morgen Abend wieder auf RTL!

Fußball heute: Ridle Baku im UEFA U21 Spiel gegen Ungarn – heute geht es gegen die Niederlande! ATTILA KISBENEDEK / AFP

Fußball morgen: Jogis Jungs und die A-Nationalmannschaft wieder morgen dran

Morgen findet in Ungarn das 2.Spiel im Rahmen der Fußball WM- Qualifikation statt. Um 20:45 Uhr auf RTL ist Anpfiff, das Team ist heute morgen nach Budapest geflogen und wird hoffentlich an die Leistung vom Donnerstag anknüpfen. Die Rumänen holten ebenfalls einen Dreier gegen Nordmazedonien, unseren Gegner am kommenden Mittwoch Abend (31.3.). Derzeit gibt es noch viele Fragen zur deutschen Aufstellung, das sich die beiden Bayernspieler Goretzka und Sané mit kleineren Blessuren rumärgern.

Fußball heute: U21 im zweiten Gruppenspiel gegen die Niederlande

Nach dem überzeugenden 3:0 gegen Ungarn spielt die junge U21 Nationalmannschaft von Stefan Kuntz heute Abend um 21 Uhr gegen Niederlande, die nicht über ein 1:1 Unentschieden im 1.Spiel gegen Rumänien kamen. Matchmaker im deutschen Spiel war der Wolfsburger Ridle Baku (1 A-Nationalmannschaft Länderspiel), der zwei Mal traf und ein Assist lieferte. Mit einem weiteren Sieg könnte man heute schon fast den Einzug ins Viertelfinale sich sichern, welches dann erst im Juni stattfinden wird.

Update 19:45 Uhr: Die deutsche Startelf: Dahmen – Vagnoman, Schlotterbeck, Pieper, Dorsch, Maier, Nmecha, Berisha, Özcan, Jakobs, Baku.

Für David Raum und Jonathan Burkardt spielen Ismail Jakobs und Salih Özcan.

Der Sender Pro Sieben überträgt die U21 heute Abend ab 21 Uhr. Der Samstag Abend ist also gerettet! Parallel werden noch weitere U21 Spiele stattfinden wie Spanien gegen Italien

Fußball heute: Wer spielt heute? Die WM 2022 Qualifikation geht weiter

Auch in der Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar wird heute Abend in den Gruppen A, E, G und H gespielt. Portugal muss nach dem mauen 1:0 gegen Aserbaidschan gegen Serbien ran du sollte sich keine Blöße geben, denn diese setzen mit einem starken 3:2 gegen Irland die erste positive Duftmarke.

In der Quali gruppe E spielt Estland um 18 Uhr gegen Weißrussland, Belgien darf um 21 Uhr gegen Tschechien ran, die ihr Auftakt in Estland mit 6:2 gewannen. In der Gruppe G duelliert sich die Niederlande (2:4 gegen die Türkei) gegen Lettland und Norwegen (3:0 gegen Gibraltar) gegen die Türkei – diese Gruppe ist schon jetzt sehr spannend! In Gruppe H spielt Kroatien (0:1 gegen Slowenien) gegen Zypern sowie Russland (3:1 gegen Malta). Die Spiele sind alle beim PAY-TV Sender DAZN gezeigt.