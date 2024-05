Fußball heute: Nächstes DFB Länderspiel gegen die Ukraine am Montag, 3.Juni 2024

Die EM-Vorbereitung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat am Montag – den 3. Juni 2024 – einen weiteren Höhepunkt mit Länderspiel gegen die Ukraine. Die Live-Übertragung auf ARD beginnt um 20:15 Uhr, der Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Das wichtige Testspiel zwischen dem EM-Ausrichter Deutschland und dem EM-Teilnehmer Ukraine findet im Nürnberger Max-Morlock-Stadion statt. Die Teams sind bei der Euro 2024 vertreten, und beiden wird eine gute EM-Endrunde zugetraut. Für die deutsche Nationalelf von Bundestrainer Nagelsmann geht es darum, ein besseres Spiel gegen die Ukraine abzuliefern als beim 3:3-Unentschieden im letzten Sommer.

Die Vorfreude auf die Heim-EM in Deutschland steigt sowohl bei den Nationalspielern als auch Fans des DFB-Teams. Zwischen dem 26. und 31. Mai 2024 befanden sich Bundestrainer Nagelsmann und seine Mannschaft im Trainingslager in Blankenhain, wo unter anderem eine öffentliche Trainingssession, viele weitere Trainingseinheiten und Pressekonferenzen auf dem Programm standen. Laut Nagelsmann gab es „gute Fortschritte“ im 1. EM-Trainingslager, die nach dem Umzug ins EM-Quartier Adidas Home Ground in Herzogenaurach ausgebaut werden sollen. Das Testspiel gegen die Ukraine wird eine wichtige Standortbestimmung auf dem Weg zur UEFA Euro 2024.

Nächstes Länderspiel von Deutschland

Deutschland gegen Ukraine: Wo wird heute Fußball live übertragen?

Das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Ukraine wird am Montag, den 3. Juni 2024, ab 20:15 Uhr im TV und im Livestream auf ARD gezeigt. Die Live-Übertragung des Testspiels aus Nürnberg beginnt mit dem Anpfiff um 20:45 Uhr. Der Live-Kommentar des Fußball-Länderspiels kommt von Tom Bartels sowie Experte Thomas Broich, dem künftigen Sportlichen Leiter des BVB-Nachwuchs. Außerdem werden Moderator Alexander Bommes und Experte Bastian Schweinsteiger die Vorberichte aufs Länderspiel und die Analysen übernehmen.

Im Anschluss an die Übertragung von Deutschland gegen Ukraine folgen die Zusammenfassungen von weiteren Fußball-Testspielen, die am selben Tag stattfinden. Dazu zählen das Spiel des deutschen Gegners im Eröffnungsspiel Schottland gegen Gibraltar, sowie die Spiele der Top-Teams Kroatien gegen Nordmazedonien und England gegen Bosnien-Herzegowina.

Wer gewinnt das Länderspiel Deutschland gegen Ukraine?

Beim Länderspiel Deutschland gegen Ukraine gilt die deutsche Nationalmannschaft als Favorit auf einen Sieg. Laut Wettquoten hat Deutschland eine höhere Siegchance als die Ukraine. Auf der FIFA-Weltrangliste liegt Deutschland auf dem 16. Platz und die Ukraine auf dem 22. Platz. Der deutsche Gesamtmarktwert ist mit 898 Millionen Euro fast doppelt so hoch wie der ukrainische Gesamtmarktwert von 344 Millionen Euro. Außerdem hat Deutschland die bessere Länderspielbilanz mit 5 Siegen und 4 Remis gegen die Ukraine.

Bundestrainer Nagelsmann erklärte, dass die Ukraine eine „zweikampfstarke und leidenschaftliche Mannschaft“ sei. „Mit Gegnern dieser Art hatten wir zuletzt unsere Schwierigkeiten“, meinte er weiter. Daher könnte das Länderspiel Deutschland gegen Ukraine interessant werden.

Scholz besucht das DFB-Länderspiel gegen die Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Montag das vorletzte EM-Vorbereitungsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine in Nürnberg besuchen. Laut Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und des Kanzleramts ist, sofern es die Umstände erlauben, auch ein Treffen mit der Mannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann im Anschluss geplant.

Vor dem Anpfiff im Max-Morlock-Stadion wird Scholz zudem die Arena in München besichtigen. Dort findet am 14. Juni das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft zwischen Deutschland und Schottland statt. Bereits am Mittwoch hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der DFB-Auswahl im Trainingslager im thüringischen Blankenhain einen Besuch abgestattet und der Mannschaft viel Erfolg für die Heim-EM gewünscht.

DFB Aufstellung – Wer steht bei Deutschland gegen Ukraine in der Aufstellung?

Die Aufstellungen von Deutschland gegen Ukraine werden mit Spannung erwartet. Die offiziellen Startaufstellungen kommen kurz vor Spielanpfiff, allerdings gibt es bereits einige Gewissheiten.

Mögliche Deutschland Aufstellung

Neuer – Kimmich, Tah, Koch, Mittelstädt – Groß, Gündogan – Wirtz, Havertz, Musiala – Undav

Bundestrainer Julian Nagelsmann kann im Großen und Ganzen auf dieselbe Startelf setzen, die zuletzt 2 erfolgreiche Länderspiele absolvierte. Stammkeeper Manuel Neuer kann gegen die Ukraine wahrscheinlich sein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft geben, wenn er gesund ist. Neuer kam zuletzt bei der WM 2022 zum Einsatz und kehrte kürzlich nach einem überstandenen Infekt wieder ins DFB-Mannschaftstraining zurück.

Weiterhin stehen die CL-Finalteilnehmer Kroos, Rüdiger, Schlotterbeck und Füllkrug noch nicht zur Verfügung, da sie zwei Tage vor dem Ukraine-Spiel bereits aktiv waren. In der Innenverteidigung sind Koch und Anton die Kandidaten für den Platz neben Tah. Weiterhin könnte Kapitän Gündogan auf die Sechs zurückkehren, wo Groß und Andrich die möglichen Partner sind. Ein weiterer Platz in der Startelf ist im Sturm zu vergeben, wo Undav, Führich, Beier und Müller infrage kommen.

Mögliche Ukraine Aufstellung

Lunin – Mykolenko, Matvienko, Zabarnyi, Konoplya – Sudakov, Brazhko, Malinovskyi – Mudryk, Yaremchuk, Tsygankov

Bei der Ukraine befinden sich mit Trubin (Benfica) und Lunin (Real) zwei erstklassige Nationalspieler im Kader. Weiterhin zählen Kapitän Yaremchuk (Kiew), Mudryk (Chelsea), Tsygankov (Girona) und Zabarnyi (Genua) zu den wichtigen Spielern in der Startaufstellung. Weitere hochbewertete Spieler, die in die 1. Elf rücken könnten sind Zinchenko (Arsenal), Sudakov (Donezk) und Dovbyk (Girona).