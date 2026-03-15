Fußball heute in England: Liverpool patzt gegen strauchelnde Spurs

Die Reds kamen am 30. Spieltag der Premier League nicht über ein 1:1 gegen Tottenham Hotspur hinaus und verpassten damit den Sprung in die Champions-League-Ränge. Dominik Szoboszlai hatte Liverpool früh mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung gebracht, doch Richarlison erzielte in der 90. Minute den späten Ausgleich. Nationalspieler Florian Wirtz stand bei Liverpool in der Startelf und wurde in der 64. Minute ausgewechselt. Der Punktverlust wirkt sich unmittelbar auf die Tabelle aus: Liverpool bleibt Fünfter und liegt zwei Punkte hinter Aston Villa auf Rang vier.

Spielverlauf: Freistoß-Führung, spätes Gegentor

Das Spiel zeichnete sich durch eine frühe Entscheidungssituation aus: Dominik Szoboszlai traf in der 18. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 1:0 und brachte Liverpool damit in Führung. Trotz der Führung gelang es den Reds nicht, die Kontrolle über das Match sicher ins Ziel zu bringen. In der Nachspielzeit sorgte Richarlison (90.) für den späten Ausgleich, wodurch Liverpool einen möglichen Dreier verlor. Großchancen und weitere entscheidende Szenen aus dem Spielverlauf bleiben ohne nennenswerte Veränderungen am Endstand.

Tabelle

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Arsenal N S S S S > 31 21 6 4 60 22 38 69 2 Manchester City S S S U U > 30 18 7 5 60 28 32 61 3 Manchester United U S S N S > 30 15 9 6 54 41 13 54 4 Aston Villa S U N N N > 30 15 6 9 40 37 3 51 5 ▲ FC Liverpool S S S N U > 30 14 7 9 49 40 9 49 6 ▼ Chelsea FC U U N S N > 30 13 9 8 53 35 18 48

Liverpools Personal und Wirtz‘ Rückkehr

Florian Wirtz, der deutsche Nationalspieler, feierte bei Liverpool seinen zweiten Startelf-Einsatz nach einer Verletzungspause und wurde in der 64. Minute ausgewechselt. Die Einbindung des Neuzugangs war Teil der taktischen Ausrichtung von Teammanager Arne Slot, der sein Team zudem als Generalprobe für das anstehende Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel gegen Galatasaray Istanbul nutzte. Das Hinspiel in der Türkei hatte Liverpool mit 0:1 verloren; der Punkt gegen Tottenham bringt deshalb nur begrenzte Entlastung vor dem Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr).

Tabellenlage: Fünfter gegen Abstiegssorgen der Spurs

Der Punktverlust kostet Liverpool die Chance, vorerst in die Champions-League-Ränge zu klettern; die Mannschaft bleibt Tabellen-Fünfter und liegt zwei Punkte hinter Aston Villa auf Platz vier. Für Tottenham bedeutet der Punkt zumindest ein kleines Signal: Nach sechs Niederlagen in Serie – davon vier unter Interimstrainer Igor Tudor – gelang den Spurs immerhin ein Zähler gegen einen Topklub. Dennoch steckt der Europa-League-Sieger tief in der Krise und befindet sich mit Rang 16 nur einen Punkt vor den direkten Abstiegsrängen.

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Blick auf die Königsklasse

Die Begegnung wirkte auch vor dem Hintergrund europäischer Aufgaben: Liverpool muss sich am Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel gegen Galatasaray beweisen, nachdem das Hinspiel mit 0:1 verloren ging. Auch Tottenham hat in der Königsklasse Belastendes zu verarbeiten: Das 2:5 im Hinspiel gegen Atlético Madrid bleibt für die Londoner ein zusätzlicher Druckfaktor, doch aktuell überlagern die akuten Ligaprobleme die europäischen Ambitionen.