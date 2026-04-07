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Fußball heute Ergebnis: FC Bayern gewinnt bei Real Madrid

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Der FC Bayern hat sich mit einem knappen, aber wertvollen Auswärtssieg bei Real Madrid eine hervorragende Ausgangsposition im Rennen um das Halbfinale der Champions League verschafft. Beim 2:1 (1:0) im Viertelfinal-Hinspiel feierten die Münchner erstmals seit fast 25 Jahren wieder einen Erfolg bei den Königlichen.

Harry Kane vom FC Bayern München bejubelt sein Tor zum 2:0 beim Hinspiel des UEFA Champions League Viertelfinals 2025/26 zwischen Real Madrid CF und dem FC Bayern München am 7. April 2026 im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid. Aitor Alcalde / Getty Images Europe via Getty Images
Harry Kane vom FC Bayern München bejubelt sein Tor zum 2:0 beim Hinspiel des UEFA Champions League Viertelfinals 2025/26 zwischen Real Madrid CF und dem FC Bayern München am 7. April 2026 im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid. Aitor Alcalde / Getty Images Europe via Getty Images

Starke Bayern vor der Pause

Die Treffer für den deutschen Rekordmeister erzielten Lius Díaz in der 41. Minute und Harry Kane direkt nach dem Seitenwechsel in der 46. Minute. Damit legten die Münchner im Bernabéu den Grundstein für den Sieg und brachten Real früh unter Druck.

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Champions League
7.4.2026
- 21:00
Real Madrid
1.85
xG
3.00
1 2
FC Bayern München
Champions League 2025-2026 - Viertelfinale |
| 7.4.2026-21:00
Real Madrid
S S S S N
1 : 2
1.85
xG
3.00
Endergebnis
FC Bayern München
S U S S S
Kylian Mbappé
74'
Luis Díaz
41'
Harry Kane
46'
| Schiedsrichter: M. Oliver | Halbzeit: 0-1
Tore
41'
Tor
Luis Díaz (Assist: Serge Gnabry)
46'
Tor
Harry Kane (Assist: Michael Olise)
Tor
Kylian Mbappé (Assist: Trent Alexander-Arnold)
74'
13
Andriy Lunin
18
Álvaro Fernández
24
D. Huijsen
22
Antonio Rüdiger
12
Trent Alexander-Arnold
15
Arda Güler
14
Aurélien Tchouaméni
45
Thiago Pitarch
8
Federico Valverde
7
Vinicius Junior
10
Kylian Mbappé
1
Manuel Neuer
27
Konrad Laimer
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
6
Joshua Kimmich
45
Aleksandar Pavlović
14
Luis Díaz
7
Serge Gnabry
17
Michael Olise
9
Harry Kane
field field

Neuer hält die Führung fest

Auch defensiv zeigte Bayern eine reife Vorstellung. Manuel Neuer bewahrte sein Team mit mehreren Glanzparaden vor einem Gegentor und war nur beim Treffer von Kylian Mbappé in der 74. Minute chancenlos. Das Rückspiel steigt am Mittwoch kommender Woche in München (21.00 Uhr/DAZN), möglicher Halbfinalgegner wäre Paris Saint-Germain oder der FC Liverpool.

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