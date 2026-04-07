Fußball heute Ergebnis: FC Bayern gewinnt bei Real Madrid

Der FC Bayern hat sich mit einem knappen, aber wertvollen Auswärtssieg bei Real Madrid eine hervorragende Ausgangsposition im Rennen um das Halbfinale der Champions League verschafft. Beim 2:1 (1:0) im Viertelfinal-Hinspiel feierten die Münchner erstmals seit fast 25 Jahren wieder einen Erfolg bei den Königlichen.

Starke Bayern vor der Pause

Die Treffer für den deutschen Rekordmeister erzielten Lius Díaz in der 41. Minute und Harry Kane direkt nach dem Seitenwechsel in der 46. Minute. Damit legten die Münchner im Bernabéu den Grundstein für den Sieg und brachten Real früh unter Druck.

Champions League Real Madrid 1.85 xG 3.00 1 2 FC Bayern München

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 Real Madrid S S S S N 1 : 2 1.85 xG 3.00 Endergebnis FC Bayern München S U S S S Kylian Mbappé 74' Luis Díaz 41' Harry Kane 46' Tore 41' Tor Luis Díaz Assist: Serge Gnabry) 46' Tor Harry Kane Assist: Michael Olise) Tor Kylian Mbappé Assist : Trent Alexander-Arnold) 74' 13 Andriy Lunin 18 Álvaro Fernández 24 D. Huijsen 22 Antonio Rüdiger 12 Trent Alexander-Arnold 15 Arda Güler 14 Aurélien Tchouaméni 45 Thiago Pitarch 8 Federico Valverde 7 Vinicius Junior 10 Kylian Mbappé 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 6 Joshua Kimmich 45 Aleksandar Pavlović 14 Luis Díaz 7 Serge Gnabry 17 Michael Olise 9 Harry Kane

Neuer hält die Führung fest

Auch defensiv zeigte Bayern eine reife Vorstellung. Manuel Neuer bewahrte sein Team mit mehreren Glanzparaden vor einem Gegentor und war nur beim Treffer von Kylian Mbappé in der 74. Minute chancenlos. Das Rückspiel steigt am Mittwoch kommender Woche in München (21.00 Uhr/DAZN), möglicher Halbfinalgegner wäre Paris Saint-Germain oder der FC Liverpool.