Fußball heute Ergebnis: FC Bayern gewinnt bei Real Madrid

Der FC Bayern hat sich mit einem knappen, aber wertvollen Auswärtssieg bei Real Madrid eine hervorragende Ausgangsposition im Rennen um das Halbfinale der Champions League verschafft. Beim 2:1 (1:0) im Viertelfinal-Hinspiel feierten die Münchner erstmals seit fast 25 Jahren wieder einen Erfolg bei den Königlichen.
Starke Bayern vor der Pause
Die Treffer für den deutschen Rekordmeister erzielten Lius Díaz in der 41. Minute und Harry Kane direkt nach dem Seitenwechsel in der 46. Minute. Damit legten die Münchner im Bernabéu den Grundstein für den Sieg und brachten Real früh unter Druck.
Neuer hält die Führung fest
Auch defensiv zeigte Bayern eine reife Vorstellung. Manuel Neuer bewahrte sein Team mit mehreren Glanzparaden vor einem Gegentor und war nur beim Treffer von Kylian Mbappé in der 74. Minute chancenlos. Das Rückspiel steigt am Mittwoch kommender Woche in München (21.00 Uhr/DAZN), möglicher Halbfinalgegner wäre Paris Saint-Germain oder der FC Liverpool.