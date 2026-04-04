Fußball heute Ergebnis: BVB siegt spät gegen den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat im engen Rennen um die Champions-League-Plätze einen bitteren Rückschlag kassiert. Trotz klarer Dominanz unterlag die Mannschaft von Sebastian Hoeneß Borussia Dortmund im Bundesliga-Topspiel mit 0:2 (0:0). Karim Adeyemi nutzte in der vierten Minute der Nachspielzeit einen der wenigen Dortmunder Konter, Julian Brandt erhöhte in der 90.+6 noch auf den Endstand.

Bundesliga VfB Stuttgart 0.55 xG 0.14 0 2 Borussia Dortmund

Stuttgart drückt, Dortmund bleibt lange blass

Für den BVB war es zunächst ein Abend zum Vergessen: Die Gäste enttäuschten über weite Strecken, kamen kaum zur Entlastung und blieben bis zur Pause komplett harmlos. Die Schwaben kontrollierten das Geschehen, setzten den Gegner früh unter Druck und schoben Dortmund weit zurück. Bei hohen Hereingaben wurde es mehrfach gefährlich.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 28 | MHPArena | - 18:30 VfB Stuttgart U N S N S 0 : 2 0.55 xG 0.14 Endergebnis Borussia Dortmund N N S S S Karim Adeyemi 90'+4' Julian Brandt 90'+6' 33 Alexander Nübel 3 R. Hendriks 24 J. Chabot 29 Finn Jeltsch 7 Maximilian Mittelstädt 6 Angelo Stiller 16 A. Karazor 22 L. Assignon 10 Chris Führich 28 N. Nartey 26 Deniz Undav 1 G. Kobel 5 R. Bensebaïni 4 Nico Schlotterbeck 3 W. Anton 24 D. Svensson 17 Carney Chukwuemeka 7 Jode Bellingham 20 M. Sabitzer 26 J. Ryerson 14 Maximilian Beier 9 S. Guirassy Tore 90' +4 Tor Karim Adeyemi 90' +6 Tor Julian Brandt Assist: Fábio Silva)

Schon in der Anfangsphase scheiterten Chris Führich in der 13. Minute und Angelo Stiller in der 19. Minute am starken Gregor Kobel, der ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub mehrfach zur Stelle war. Später jagte Führich zudem einen Freistoß aus guter Position vorbei (34.), nachdem Nico Schlotterbeck Deniz Undav gefoult hatte. Das große Manko beim VfB: Die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte.

Kobel hält, Adeyemi und Brandt schlagen spät zu

Nach der Pause gestaltete die Borussia das Spiel kurzzeitig etwas offener, ohne wirklich Gefahr auszustrahlen. Auf der Gegenseite verhinderte Kobel erneut den Rückstand, als er einen verdeckten Schuss von Lorenz Assignon in der 56. Minute parierte. Stuttgart behielt danach die Kontrolle, blieb aber im letzten Drittel zu wenig zielstrebig.

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Hoeneß reagierte mit offensiven Wechseln, doch den entscheidenden Treffer setzten die Dortmunder: Adeyemi schloss einen der wenigen Gegenangriffe der Borussia per Flachschuss erfolgreich ab. Brandt legte in der 90.+6 noch nach und besiegelte damit die Niederlage des VfB, der im Kampf um Rang fünf eine große Chance verpasste.

Aufstellungen Stuttgart gegen Dortmund

So startete der VfB:

33 Nübel – 3 Hendriks, 6 Stiller, 7 Mittelstädt, 10 Führich, 16 Karazor, 22 Assignon, 24 Chabot, 26 Undav, 28 Nartey, 29 Jeltsch

Die erste Elf des BVB:

Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Bellingham, Guirassy, Beier, Chukwuemeka, Sabitzer, Svensson, Ryerson

Hoeneß-Serie reißt, BVB baut Rückrundenbilanz aus

Mit dem neunten Sieg bleibt Dortmund das stärkste Team der Rückrunde. Gleichzeitig endete auch die beeindruckende Serie von Hoeneß: Seit er am 3. April 2023 das Amt in Stuttgart übernommen hat, hatte er gegen den BVB in sieben Pflichtspielen nicht verloren – mit fünf Erfolgen und zwei Remis.

Vor dem Anpfiff hatten zudem die Personalien Deniz Undav und Nico Schlotterbeck für Wirbel gesorgt. Undav, aktuell treffsicherster deutscher Stürmer der Liga, war von Bundestrainer Julian Nagelsmann trotz seines Siegtors gegen Ghana kritisiert worden. Schlotterbeck hatte nach dem Länderspiel mit Aussagen über seine Zukunft beim BVB Unruhe ausgelöst. In Stuttgart war der Abwehrchef der Dortmunder von Beginn an gefordert.