Fußball heute Ergebnis – 5:1 ! FC Bayern demütigt Hoffenheim + Bundesliga Tabelle

Der FC Bayern meldet sich eindrucksvoll zurück. Im Topspiel besiegten die Münchner die TSG Hoffenheim klar mit 5:1 (3:1) und behaupten damit weiter sechs Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Luis Díaz war an allen fünf Treffern beteiligt und erzielte einen begeisternden Dreierpack, Harry Kane traf zweimal vom Punkt und erhöhte seine Torbilanz auf 23 Saisontore. Vor 75.000 Zuschauern dominierte Bayern phasenweise das Spiel und zeigte eine Antwort auf die jüngsten Patzer.

Kane trifft doppelt per Strafstoß – Notbremse führt zur Entscheidung

In der 20. Minute brachte Harry Kane die Bayern per Strafstoß in Führung, nachdem Hoffenheims Innenverteidiger Kevin Akpoguma den enteilten Luis Díaz als letzter Mann zu Fall gebracht hatte und der Unparteiische Rot zeigte. Kane verwertete zudem den zweiten Elfmeter kurz vor der Pause (45.), erneut nach Foul an Díaz; damit sorgte der Engländer noch vor dem Pausenpfiff für klare Verhältnisse. Die frühen Entscheidungen durch Strafstöße prägten den Spielverlauf und zwangen Hoffenheim, das Spiel mit einem Mann weniger neu zu ordnen.

Neuer-Patzer und Kramaric-Ausgleich

Zwischen den beiden Kane-Treffern nutzte Andrej Kramaric in der 35. Minute einen kapitalen Fehlpass von Manuel Neuer und glich für die Gäste aus. Trotz des Ausgleichs blieb Bayern die aktivere Mannschaft und erspielte sich mehrere Großchancen, darunter eine Szene, in der Kane das leere Tor verpasste (27.). Gleichwohl beeinflusste die frühe Notbremse das Kräfteverhältnis und gab den Bayern mehr Ballbesitz sowie Räume für Tempoangriffe.

Díaz mit Dreierpack und starker Offensivarbeit

Luis Díaz setzte die Entscheidung: Bereits in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2) erzielte er das 3:1, in der zweiten Halbzeit traf er in der 62. Minute sowie in der 89. Minute zum 5:1-Endstand. Díaz war an allen fünf Treffern direkt beteiligt und bewies seine Abschlussstärke und Variabilität in Umschaltsituationen; seine Dribblings und Vorstöße sorgten immer wieder für Gefahr in Hoffenheims Strafraum. Die Kugel zirkulierte oft schnell in den Halbräumen, wo Díaz die entscheidenden Impulse setzte.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Tabelle der Bundesliga Top 5

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Bayern München S S N U S > 21 17 3 1 79 19 60 54 2 Borussia Dortmund S S S S S > 21 14 6 1 43 20 23 48 3 TSG 1899 Hoffenheim S S S S N > 21 13 3 5 44 28 16 42 4 ▲ RB Leipzig N S U N S > 21 12 3 6 40 28 12 39 5 ▼ VfB Stuttgart S U S S N > 21 12 3 6 38 28 10 39

Hoffenheim trotz Unterzahl mutig – Baumann hält weitere Treffer

Trotz der roten Karte spielte Hoffenheim weiterhin mutig nach vorne und hatte Chancen, die Partie offener zu halten: Ozan Kabak köpfte frei am Tor vorbei, Fisnik Asllani traf die Latte und Asllani scheiterte später an einem glänzend reagierenden Neuer (57.). Torhüter Oliver Baumann verhinderte mit starken Reflexen weitere Gegentreffer und hielt die TSG damit länger im Spiel. Für Hoffenheim bedeutete die Niederlage nach zuvor fünf Siegen in Folge den ersten Dämpfer des Jahres.