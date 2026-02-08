+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball heute Ergebnis: 5:1 ! FC Bayern demütigt Hoffenheim + Tabelle

von

Der FC Bayern meldet sich eindrucksvoll zurück. Im Topspiel besiegten die Münchner die TSG Hoffenheim klar mit 5:1 (3:1) und behaupten damit weiter sechs Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Luis Díaz war an allen fünf Treffern beteiligt und erzielte einen begeisternden Dreierpack, Harry Kane traf zweimal vom Punkt und erhöhte seine Torbilanz auf 23 Saisontore. Vor 75.000 Zuschauern dominierte Bayern phasenweise das Spiel und zeigte eine Antwort auf die jüngsten Patzer.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Der englische Stürmer Nr. 09 Harry Kane vom FC Bayern München spielt den Ball während des Fußballspiels der deutschen Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim am 8. Februar 2026 in München, Süddeutschland. (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
Der englische Stürmer Nr. 09 Harry Kane vom FC Bayern München spielt den Ball während des Fußballspiels der deutschen Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim am 8. Februar 2026 in München, Süddeutschland. (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

Kane trifft doppelt per Strafstoß – Notbremse führt zur Entscheidung

In der 20. Minute brachte Harry Kane die Bayern per Strafstoß in Führung, nachdem Hoffenheims Innenverteidiger Kevin Akpoguma den enteilten Luis Díaz als letzter Mann zu Fall gebracht hatte und der Unparteiische Rot zeigte. Kane verwertete zudem den zweiten Elfmeter kurz vor der Pause (45.), erneut nach Foul an Díaz; damit sorgte der Engländer noch vor dem Pausenpfiff für klare Verhältnisse. Die frühen Entscheidungen durch Strafstöße prägten den Spielverlauf und zwangen Hoffenheim, das Spiel mit einem Mann weniger neu zu ordnen.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 21
| Allianz Arena | 8.2.2026-17:30
FC Bayern München
S S N S U
5 : 1
5.42
xG
2.03
Endergebnis
TSG 1899 Hoffenheim
S S S S S
Harry Kane
20'
Harry Kane
45'
Luis Díaz
45'+2'
Luis Díaz
62'
Luis Díaz
89'
A. Kramarić
35'
| Schiedsrichter: T. Stieler | Halbzeit: 3-1
Tore
Elfmetertor
Harry Kane
20'
35'
Tor
A. Kramarić (Assist: F. Asllani)
Elfmetertor
Harry Kane
45'
Tor
Luis Díaz (Assist: Harry Kane)
45'
+2
Tor
Luis Díaz (Assist: Michael Olise)
62'
Tor
Luis Díaz (Assist: Jamal Musiala)
89'
1
Manuel Neuer
19
A. Davies
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
7
Serge Gnabry
17
Michael Olise
9
Harry Kane
1
Oliver Baumann
21
A. Hajdari
5
O. Kabak
25
K. Akpoguma
34
V. Coufal
29
Bazoumana Touré
6
G. Prömel
27
A. Kramarić
7
L. Avdullahu
22
A. Prass
11
F. Asllani
field field
Fußball heute Aufstellung: FC Bayern gegen Hoffenheim (Update 16:30 Uhr)
Fußball heute Aufstellung: FC Bayern gegen Hoffenheim (Update 16:30 Uhr)

Neuer-Patzer und Kramaric-Ausgleich

Zwischen den beiden Kane-Treffern nutzte Andrej Kramaric in der 35. Minute einen kapitalen Fehlpass von Manuel Neuer und glich für die Gäste aus. Trotz des Ausgleichs blieb Bayern die aktivere Mannschaft und erspielte sich mehrere Großchancen, darunter eine Szene, in der Kane das leere Tor verpasste (27.). Gleichwohl beeinflusste die frühe Notbremse das Kräfteverhältnis und gab den Bayern mehr Ballbesitz sowie Räume für Tempoangriffe.

Díaz mit Dreierpack und starker Offensivarbeit

Luis Díaz setzte die Entscheidung: Bereits in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2) erzielte er das 3:1, in der zweiten Halbzeit traf er in der 62. Minute sowie in der 89. Minute zum 5:1-Endstand. Díaz war an allen fünf Treffern direkt beteiligt und bewies seine Abschlussstärke und Variabilität in Umschaltsituationen; seine Dribblings und Vorstöße sorgten immer wieder für Gefahr in Hoffenheims Strafraum. Die Kugel zirkulierte oft schnell in den Halbräumen, wo Díaz die entscheidenden Impulse setzte.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Tabelle der Bundesliga Top 5

#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Bayern München
FC Bayern München
S S N U S
>
21
17
3
1
79
19
60
54
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
S S S S S
>
21
14
6
1
43
20
23
48
3
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 Hoffenheim
S S S S N
>
21
13
3
5
44
28
16
42
4
RB Leipzig
RB Leipzig
N S U N S
>
21
12
3
6
40
28
12
39
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
S U S S N
>
21
12
3
6
38
28
10
39

Hoffenheim trotz Unterzahl mutig – Baumann hält weitere Treffer

Trotz der roten Karte spielte Hoffenheim weiterhin mutig nach vorne und hatte Chancen, die Partie offener zu halten: Ozan Kabak köpfte frei am Tor vorbei, Fisnik Asllani traf die Latte und Asllani scheiterte später an einem glänzend reagierenden Neuer (57.). Torhüter Oliver Baumann verhinderte mit starken Reflexen weitere Gegentreffer und hielt die TSG damit länger im Spiel. Für Hoffenheim bedeutete die Niederlage nach zuvor fünf Siegen in Folge den ersten Dämpfer des Jahres.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++