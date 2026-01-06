Fußball heute beim Afrika-Cup: Algerien kämpft sich ins Viertelfinale

Mit einem hart erkämpften 1:0 n.V. gegen die DR Kongo hat sich Algerien ins Viertelfinale des Afrika-Cups durchgesetzt. Der Turniersieger von 1990 und 2019 setzte sich in einem spannenden Match durch, das in der regulären Spielzeit torlos endete. Der eingewechselte Stürmer Adil Boulbina erzielte das entscheidende Tor in der Verlängerung und sicherte den Wüstenfüchsen den Einzug in die nächste Runde. Am Samstag wartet mit Nigeria ein weiterer starker Gegner auf die Mannschaft.

Algerien kämpft sich ins Viertelfinale

Das Spiel begann ohne große Höhepunkte, doch Algerien war von Anfang an bemüht, die Kontrolle über das Geschehen zu übernehmen. Trotz der Präsenz von Bundesliga-Stars wie Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) und Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt) fiel es dem Favoriten schwer, klare Chancen herauszuspielen. Der Topstar Riyad Mahrez blieb blass und wurde in der 70. Minute ausgewechselt, nachdem er kaum ins Spiel fand.

Boulbina trifft in der Verlängerung

Nach einer torlosen ersten Hälfte und ebenfalls ohne Tore im zweiten Durchgang ging es in die Verlängerung. Dort zeigte Algerien jedoch ein anderes Gesicht. Mit frischem Wind und mehr Druck in der Offensive belohnten sie sich spät. Der erst kurz zuvor eingewechselte Adil Boulbina erzielte in der 119. Minute das entscheidende Tor und sicherte den Wüstenfüchsen den Einzug in das Viertelfinale.

DR Kongo kann nicht punkten

Die DR Kongo, die in der Vergangenheit zweimal den Titel gewinnen konnte, zeigte sich defensiv stabil, konnte jedoch offensiv keine Akzente setzen. Der Augsburger Samuel Essende blieb über die gesamte Spielzeit auf der Bank und konnte nicht zur Wende beitragen. Algerien hingegen zeigte in der Verlängerung mehr Entschlossenheit und setzte sich letztendlich durch.

Ausblick auf das Viertelfinale gegen Nigeria

Im Viertelfinale trifft Algerien am Samstag in Marrakesch auf Nigeria, das sich in einem überzeugenden Spiel mit 4:0 gegen Mosambik durchsetzte. Die Super Eagles sind bekannt für ihre offensive Spielweise und werden eine große Herausforderung für die Algerier darstellen. Die Mannschaft von Chefcoach Djamel Belmadi wird sich gut vorbereiten müssen, um den Einzug ins Halbfinale zu schaffen.