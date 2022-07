Fußball heute ARD live: Fußball Frauen EM – Eröffnungsspiel England gegen Österreich

Heute Abend um 21 Uhr ist Anpfiff zur Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England. Das Turnier findet wegen Corona ein Jahr später als geplant statt und ist das Fußball-Highlight im Sommer. Neben den Gastgebern England sind die Frauen Fußball-Nationalmannschaften Deutschland, Frankreich und der Niederlande die großen Favoriten auf den Titel 2022. Deutschland spielt in der EM Gruppe B gegen Spanien, Dänemark und Finnland. Doch die Gastgeberinnen haben heute die Ehre die Europameisterschaft zu eröffnen, der Gegner ist Österreich.

EM Spielplan vom 6.7. bis 31.7.2022 in England

EM Spielplan vom 6.7. bis 31.7.2022 in England

Favoriten: Spanien, England, Deutschland, Schweden

Gruppenersten und Gruppenersten ziehen ins EM-Viertelfinale ein

Deutschland in EM Gruppe B gegen Spanien, Dänemark und Finnland

EM Eröffnungsspiel England gegen Österreich

Die Engländerinnen zählen zu den großen Favoritinnen dieses Jahr auf den Titel. Seit 14 Partien sind sie ungeschlagen. Die Fans im Rücken – es wurden mehr als eine halbe Mio. Tickets verkauft – gilt das Team als sehr robust, zweikampfstark und aggressiv gleichzeitig. Der Druck ist groß, allerdings wird das Ansporn sein eine gute EM zu spielen. Auftakt ist heute Abend gegen Österreich, lediglich die Nummer 21 der FIFA-Weltrangliste und mehr ein Trainingspartner als ernsthafte Konkurrenz. Die Engländerinnen können hier heute ein Zeichen an die anderen Favoriten senden. Um 21 Uhr ist Anstoß, die ARD überträgt das Spiel live. Das Spiel im Old Trafford wird mit 74.000 Zuschauer restlos ausverkauft sein – das zeigt den Hype im Mutterland des Fußballs zu diesem Turnier.

Deutschland bei der EM 2022

Bei der Em 2017 in den Niederlanden und der WM 2019 in Frankreich kam die deutsche Frauen-Nationalmannschaft nur jeweils ins Viertelfinale. Einmal schied man gegen Dänemark, einen der Vorrundengegner dieses Jahr aus, das letzte Mal gegen Schweden. Mit der Bundestrainer Martina Voss-Tecklenburg (54) hofft man nun auf einen guten Neustart ins EM-Jahr.Der letzten 7:0 Testspielerfolg gegen die Schweiz gibt Auftrieb und Deutschland zeigte schon 2013 und 2016, dass man sich während eines Turniers steigern kann.Der erste Einsatz wir dam Freitag Abend um 21 Uhr in London gegen Dänemark sein.

Wer überträgt die Fußball EM der Frauen im TV?

Bei ARD und ZDF gibt es alle 31 Partien der Frauenfußball-EM live im Fernsehen oder im Internet im Livestream. Die genauen Übertragungen für die K.o.-Runde stehen noch nicht fest. Heute um 20:15 Uhr geht es los mit der Live-Übertragung, die dann bis 23:05 Uhr dauert. Das Eröffnungsspiel der Frauenfußball-Europameisterschaft zwischen England und Österreich wird von Moderator Claus Lufen sowie Expertin Nia Künzer begleitet. Bernd Schmelzer und Christina Graf sind als Kommentatoren engagiert.

Im ZDF werden Sven Voss zusammen mit Kathrin Lehmann als ZDF-Expertin kommentieren. Katja Streso berichtet als Moderatorin aus dem Quartier der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Lena Kesting und Franziska Müllers kümmern sich im jeweiligen Stadion um Interviews.

ARD

Kommentatoren: Bernd Schmelzer, Christina Graf

Bernd Schmelzer, Christina Graf Moderatoren: Claus Lufen

Claus Lufen Expertin: Nia Künzer

ZDF

Kommentatoren im TV: Norbert Galeske, Claudia Neumann

Norbert Galeske, Claudia Neumann Kommentatoren im Livestream: Oliver Schmidt, Gari Paubandt

Oliver Schmidt, Gari Paubandt Moderatoren: Sven Voss (im Studio), Katja Streso (im deutschen Quartier)

Sven Voss (im Studio), Katja Streso (im deutschen Quartier) Expertin: Kathrin Lehmann

Kathrin Lehmann Interviews vor Ort: Lena Kesting, Franziska Müllers

