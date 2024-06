Fußball EM heute live am 18.06. * RTL, ARD: Wer kommentiert heute die EM-Spiele?

Heute finden 2 Em Spiele um 18 Uhr und 21 Uhr in der EM Gruppe F statt. Dabei geht es in den Austragungsorten Dortmund und Leipzig um die drei Punkte. Um 18 Uhr geht es heute erneut auf RTL los, wenn sich die Türkei mit dem erstmaligen EM-Teilnehmer Georgien duellieren. Spannend wird es dann um 21 Uhr, wenn Portugal und Rekord-Nationalspieler Christiano Ronaldo in der ARD gegen Tschechien sein diesjähriges EM-Debüt feiern wird. Dabei setzt die ARD auf bewährte Kräfte in ihrem Team, ebenso der Privatsender RTL ab 17.05 Uhr. Natürlich überträgt auch MagentaTV alle EM-Spiele im Livestream.

EM Spiele heute 18.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Türkei - - Georgien Europameisterschaften Portugal - - Tschechien

Wer moderiert und kommentiert heute die EM-Spiele?

RTL / MagentaTV ARD / ZDF Kommentatoren, Moderatoren & Experten

Die 2 EM-Spiele am heutigen Dienstag, den 18. Juni 2024, laufen allesamt bei Magenta TV ab 16:30 Uhr. Zudem wird ein EM-Spiel ab 17:05 Uhr bei RTL gezeigt. Bei Magenta TV sind die Moderatoren Johannes B. Kerner und Jan Henkel im Studio, die gemeinsam mit Experten Michael Ballack von den Spielen berichten. Außerdem sind die RTL-Kommentatoren Marco Hagemann und der Experte Steffen Freund am Mikro. In der ARD wird Esther Sedlaczek zusammen mit Bastian Schweinsteiger das Portugalspiel moderieren. Gerd Gottlob & Thomas Hitzlsperger werden das Spiel moderieren.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

EM-Spiel heute 18.06. – Wer kommentiert Türkei gegen Georgien?

Bei der TV-Ausstrahlung auf RTL begrüßen Moderator Florian König und Experte Lothar Matthäus die Zuschauer mit Vorberichten zum EM-Spiel. Das bewährte RTL-Kommentatoren-Duo besteht aus Marco Hagemann und Steffen Freund, das Spiel wird auch auf MagentaTV ausgestrahlt.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 1 | BVB Stadion Dortmund | - 18:00 Türkei U N N U N - : - Spielstand anzeigen Georgien U N S U S Tage Stunden Minuten Sekunden

EM-Spiel heute 18.06. – Wer kommentiert Portugal gegen Tschechien?

Das ARD-Moderatorenteam wird ab 19.05 Uhr das 21 Uhr Spiel zwischen Portugal und der Tschechien übertragen. Moderatorin Esther Sedlaczek wird zusammen mit Weltmeister Bastian Schweinsteiger ins Spiel einführen, Gerd Gottlob & Thomas Hitzlsperger sitzen am Mikrofon. Auf MagentaTV wird Benni Zander das Spiel moderieren.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 1 | Leipzig Stadium | - 21:00 Portugal S N S N S - : - Spielstand anzeigen Tschechien S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden