Fußball Bundesliga heute Ergebnis: Bayern siegt locker 3:0 in Bremen

Bayern München setzte sich beim 3:0 (2:0) in Bremen in der Bundesliga durch und hielt damit den Angriff von Verfolger Borussia Dortmund vorerst in Schach. Harry Kane erzielte per Foulelfmeter (22.) und nur drei Minuten später sein 25. und 26. Saisontor – damit avancierte er erneut zum Spieler des Spiels. Leon Goretzka sorgte in der zweiten Hälfte für die Entscheidung (70.). Trotz einer Schrecksekunde um Manuel Neuer dominierte der Tabellenführer den Spielverlauf und geht mit sechs Punkten Vorsprung in die letzten zwölf Spieltage.

Bayern gewinnt 3:0 in Bremen – Spielverlauf und Tore

In einem intensiven Spielverlauf im ausverkauften Weserstadion geriet Werder früh unter Druck. Nach einem Foulelfmeter in der 22. Minute verwandelte Harry Kane den Strafstoß sicher, nachdem ein Foul an Karl nach VAR-Überprüfung geahndet wurde. Nur drei Minuten später nutzte Kane einen Fehler im Befreiungsschlag von Senne Lynen, als das Leder über Leon Goretzka und Luis Díaz in zentraler Position bei ihm landete; der Engländer blieb kalt und schob aus rund 20 Metern zum 2:0 ein. Bayern kontrollierte Ballbesitz und setzte immer wieder Nadelstiche, sodass die Gäste die Partie weitgehend bestimmten.

Neuer mit Wadenproblemen – Jonas Urbig übernimmt

Zur Schrecksekunde wurde es nach der Halbzeitpause, als Manuel Neuer aufgrund von Wadenproblemen nicht mehr ins Tor zurückkehrte und Jonas Urbig eingewechselt wurde. Sportdirektor Christoph Freund gab nach dem Abpfiff jedoch Entwarnung und bezeichnete den Wechsel als „Vorsichtsmaßnahme“. „Es war ein wichtiger Sieg, auch wenn wir einige leichte Fehler gemacht haben. In der zweiten Halbzeit war es souverän“, sagte Freund bei Sky und unterstrich die Effizienz des Sieges.

Werder zeigt Courage, fehlt aber die Kaltschnäuzigkeit

Die Grün-Weißen präsentierten sich trotz der Unterlegenheit über weite Strecken beherzt und suchten immer wieder den Weg nach vorn. Beim Heimdebüt von Trainer Daniel Thioune erzeugten Romano Schmid (4.) und Felix Agu (6.) bereits zu Beginn erste Großchancen; Justin Njinmah (29.) und Agu (40.) vergaben weitere Möglichkeiten. Dennoch fehlte den Hausherren in entscheidenden Momenten die nötige Cleverness und Effizienz, um den eingewechselten Bayern-Torhüter nachhaltig zu gefährden. Die Bremer warten nun seit zwölf Spielen auf einen Dreier und stehen aktuell auf dem Relegationsplatz.

Tabellenwirkung und Kontext

Durch den 18. Pflichtspielsieg in Bremen in Folge behauptete der Spitzenreiter seine Position und geht mit sechs Punkten Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund in die verbleibenden zwölf Spieltage. Trainer Vincent Kompany ließ sein Team bei frostigen Temperaturen taktisch kontrolliert spielen, während Werder trotz des couragierten Auftritts den entscheidenden Punch vermisste. Die Partie vor 41.800 Zuschauern endete schließlich mit dem Treffer von Leon Goretzka in der 70. Minute, der nach einer Vorlage von Alphonso Davies aus rund 15 Metern zum 3:0 einschoss und die Entscheidung herbeiführte.