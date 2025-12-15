FIFA-Show in Katar: Glitzer, Stars – und viele Fragen

Die FIFA präsentiert sich in Katar zum Jahresende erneut in großem Stil. Höhepunkte sind die Weltfußballer-Gala sowie das Finale um den FIFA-Interkontinental-Pokal. Während Kritiker weiterhin Fragen zu Ticketpreisen und Veranstaltungsformaten aufwerfen, bleibt die Aufregung aufgrund des bisher turbulenten Jahres gering. Die Stars unter dem schillernden Licht von Doha stehen im Mittelpunkt einer umstrittenen Show, die trotz ihrer Fragezeichen viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.

FIFA-Gala in Doha: Glamour und Kontroversen

In der katarischen Hauptstadt versammelt die FIFA rund 800 Gäste zur diesjährigen Gala “The Best”. Unter den Anwesenden befinden sich nicht nur Fußballlegenden, sondern auch aktuelle Stars wie die Spieler von Paris Saint-Germain. Diese Woche markiert den krönenden Abschluss eines Jahres voller sportlicher Herausforderungen und öffentlicher Diskussionen über die Sinnhaftigkeit mancher Fußballereignisse.

Interkontinental-Pokal: PSG trifft auf Flamengo

Nach der Gala steht ein wichtiges sportliches Highlight an: Das Endspiel um den FIFA-Interkontinental-Pokal, bei dem Paris Saint-Germain auf den Copa-Libertadores-Sieger CR Flamengo trifft. Trotz der hohen Anforderungen an die Spieler nach einer langen Saison gibt es keine Anzeichen für Unmut seitens der PSG-Stars. Die Vorfreude auf das Duell in Doha ist erkennbar.

Öffentliche Kritik und Ticketpreise

Trotz des groß angelegten Programm kämpft die FIFA weiterhin mit öffentlicher Kritik. Hohe Ticketpreise für die WM 2026 sorgen besonders in Europa für Empörung. Vor den Veranstaltungen in Katar bleibt die Frage, wie die FIFA mit dieser Kritik umgehen wird und ob sich die Öffentlichkeit für das Event begeistert oder eher abwendet.

Die Zukunft der Gala und der FIFA-Awards

Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Bedeutung der FIFA-Awards. Die Gleichzeitigkeit mit dem prestigeträchtigen Ballon d’Or stellt die Relevanz der Auszeichnungen in Frage. Die Unsicherheit darüber, ob die FIFA diesen Wettbewerb ernst nimmt, sorgt seit Jahren für Verwirrung unter den Fans. Letztes Jahr gab es durch den Boykott von Real Madrid rund um Vinícius Júnior zusätzliche Aufregung. In diesem Jahr scheint die Wahl von Ousmane Dembélé durch die Fans und Experten eine weniger umstrittene Entscheidung zu sein.