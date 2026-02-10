FC Bayern-Verhandlungen mit Österreicher Laimer: Vertragsverlängerung oder Absprung?

Die Bayern-Verhandlungen mit Konrad Laimer gestalten sich deutlich komplizierter als erwartet. Nach Informationen des kicker dauern die Gespräche über eine Vertragsverlängerung über das Jahr 2027 hinaus länger als geplant. Eigentliche Zielsetzung der Säbener Straße — eine Einigung bereits rund um Weihnachten — wurde verfehlt. Sowohl sportliche Gründe als auch finanzielle Rahmenbedingungen sorgen dafür, dass das Arbeitspapier weiter offen bleibt.

Verhandlungen mit Laimer: Gründe für die Verzögerung

Die Vertragsgespräche mit dem Österreicher Konrad Laimer laufen weiterhin, doch mehrere grundsätzliche Punkte sind nach Informationen des kicker noch ungeklärt. Es gehe weniger um die grundsätzliche Bereitschaft beider Seiten als vielmehr um Detailfragen, die für den Österreicher in dieser Phase seiner Karriere wichtig sind. Mit Blick auf sein Alter und seine Rolle im Team steht für Laimer ein langfristig bedeutsamer Vertrag an; Vertragsdauer, konkrete Laufzeitklauseln und mögliche Nebenbedingungen müssen offenbar noch ausgehandelt werden. Die Verantwortlichen an der Säbener Straße hatten auf Planungssicherheit gehofft, diese schnelle Lösung blieb jedoch aus.

Aktuelle Statistiken von Laimer in der Saison 2025/2026

Bundesliga 2025/2026 17 13 4 1189′ 5 2 (0) 4 6.7 Champions League 2025-2026 6 6 515′ 3 3 6.8 DFB Pokal 2025/2026 2 2 176′ 6.5 Gesamt: 25 21 4 1880′ 8 0 0 2 (0) 7 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 25 - Per Game In Startaufstellung 21 0.8 Per Game Minuten 1880 75.2 Per Game Tore 2 0.1 Per Game Assists 7 0.3 Per Game

Sportliche Rolle unter Vincent Kompany als Verhandlungsfaktor

Unter Chefcoach Vincent Kompany hat sich Laimer zu einem festen Bestandteil entwickelt und zählt sportlich zu den Gewinnern der Saison. Seine Vielseitigkeit, hohe Intensität und Zuverlässigkeit machen ihn zu einem wichtigen Baustein im Mittelfeld. Dennoch spielen genau diese sportlichen Einsätze eine Rolle bei der Vertragsgestaltung: Für den Übungsleiter ist Laimer unverzichtbar, für den Spieler dürften dagegen langfristige Perspektiven und vertragliche Absicherungen im Vordergrund stehen. Deshalb bleiben Details wie Einsatzgarantien, mögliche Positionsverwendungen oder Bonusregelungen zentrale Verhandlungsmasse.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Finanzielle Balance im Kader und parallele Personalprojekte

Aus Vereins-Sicht läuft derzeit eine ganze Reihe von Vertragsprojekten parallel, sodass die finanzielle Balance im Kader gewahrt werden muss. Nach zuletzt intensiven und teils öffentlich geführten Verhandlungen mit anderen Leistungsträgern agiert die Klubführung nun vorsichtiger. Das beeinflusst auch das Tempo bei den Bayern-Verhandlungen mit Laimer: Klubberater, Management und Sportvorstand prüfen Abwägungen zwischen Vertragskosten, Marktwert und Kaderplanung, bevor eine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier gesetzt wird. Gleichzeitig signalisiert die Klubseite weiterhin grundsätzliche Interesse an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Ausblick: Verlängerung möglich, schnelle Lösung unwahrscheinlich

Trotz der komplizierteren Gespräche gilt eine Verlängerung als möglich. Beide Seiten sollen grundsätzlich an einer Fortsetzung interessiert sein, doch eine schnelle Einigung ist derzeit nicht zu erwarten. Vielmehr deutet vieles auf einen längeren Verhandlungspoker hin, der sich über die ursprünglich erhoffte Frist hinausziehen könnte.