EM DFB Kader: Bundestrainer streicht Vfb-Torwart Alexander Nübel aus dem Aufgebot

Julian Nagelsmann, Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, hat beschlossen, den Torhüter Alexander Nübel aus dem Kader für die bevorstehende Heim-Europameisterschaft zu streichen. Angeblich sei dies eine vorbeugende Maßnahme für den Fall, dass andere Spieler verletzt werden.

Mit dieser Entscheidung wird die deutsche Nationalmannschaft mit drei Torhütern und 23 Feldspielern in das Turnier gehen. Der Deutsche Fußball-Bund hat beschlossen, keinen Kommentar zu dieser Entscheidung abzugeben.

Doch nur 3 DFB Torhüter im Kader zur EM 2024

Nübel, 27 Jahre alt, spielte eine beeindruckende Bundesliga-Saison mit dem Vize-Meister VfB Stuttgart. Er hatte die Möglichkeit seiner Streichung bereits geahnt und äußerte in einem Interview, dass er nicht sicher sei, ob er gesetzt sei. Er wies darauf hin, dass auf Feldspieler-Positionen während eines Turniers mehr gewechselt werde als bei Torhütern.

Eigentlich war Robin Koch von Eintracht Frankfurt als erster Streichkandidat gehandelt. Er war in der DFB-Hierarchie als Innenverteidiger Nummer fünf hinter Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton eingeordnet. Auf der anderen Seite konnten sich Spieler wie Aleksandar Pavlovic von Bayern München oder Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim sicher fühlen.

Die endgültige Auswahl der 26 Spieler muss bis Mitternacht durch die UEFA bestätigt werden. Der Nationaltrainer Julian Nagelsmann will das Testspiel gegen Griechenland abwarten, das am Abend in Mönchengladbach stattfindet, bevor er die Entscheidung trifft.