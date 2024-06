EM heute Stadien 22.06. * In welchen Stadien wird heute bei der EM gespielt?

Austragungsorte EM heute – Wo wird heute EM gespielt?

In den letzten EM-Spielen des 2.Spieltages in den EM Gruppen E und F geht es am Samstag, 22.06. um wichtige drei Punkte für das Weiterkommen ins EM-Achtelfinale. Um 15 Uhr spielen Georgien und Tschechien im Hamburger Volksparkstadion, um 18 Uhr geht es Dortmund rund und um 21 Uhr empfängt man Belgien und Rumänien in Köln. Die EM-Vorrunde geht so langsam zu Ende und es wird spannend. Auch wenn 16 der 24 EM-Teilnehmer weiterkommen, bleibt es spannend. Vor allem wenn sich die Türkei und Portiugal treffen, die beide ihre Auftaktspiele gewonnen hatten. Die EM-Spiele werden heute alle bei MagentaTV gezeigt, um 15 Uhr nur auf RTL und danach im ZDF.

EM Spiele heute 22.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Georgien - - Tschechien Europameisterschaften Türkei - - Portugal Europameisterschaften Belgien - - Rumänien

EM-Spiel heute 22.06. 15 Uhr – Georgien gegen Tschechien – Wo wird gespielt?

Das EM-Spiel heute zwischen EM-Neuling Georgien gegen Tschechien wird um 15 Uhr im Hamburger Volksparkstadion vor 49.000 Fans angepfiffen.

EM-Spiel heute 22.06. 18 Uhr – Türkei gegen Portugal – Wo wird gespielt?

Das spannende EM-Spiel zwischen der Türkei und Portugal wird um 18 Uhr im BVB Stadion in Dortmund stattfinden, wo sich 62.000 EM-Ticketbesitzer freuen dürfen.

EM-Spiel heute 22.06. 21 Uhr – Belgien gegen Rumänien – Wo wird gespielt?

Das dritte EM-Spiel heute um 21 Uhr zwischen Belgien und Rumänien in EM Gruppe E wird um 21 Uhr im Kölner EM Stadion vor 43.000 Zuschauer gespielt.

Warum dürfen bei der EM 2024 weniger Fans ins Stadion als. beider Bundesliga?

Die UEFA erlaubt nur Sitzplätze, während die Fans in der Bundesliga auch auf Stehplätzen stehen dürfen. Das führt dazu, dass bei der EM weniger Zuschauer ins Stadion passen. Zudem reserviert die UEFA zusätzliche Plätze für internationale Medienvertreter.

Beispiel Dortmund: Anstelle der üblichen 81.365 Fans dürfen bei den sechs EM-Spielen nur 62.000 Fans live dabei sein.

Stadt Euro 2024 Bundesliga Berlin 71.000 74.245 München 66.000 75.000 Dortmund 62.000 81.365 Stuttgart 51.000 60.449 Gelsenkirchen 50.000 62.278 Hamburg 49.000 57.000 Frankfurt 47.000 58.000 Düsseldorf 47.000 54.600 Köln 43.000 50.000 Leipzig 40.000 47.069