Diese DFB Deutschland Trikots sind derzeit besonders günstig zu haben – 11teamsports Shop & DFB Fanshop

Schnäppchenjäger aufgepasst: Während der Blick der Fußballwelt sich langsam auf die kommende Fußball Weltmeisterschaft 2026 richtet, purzeln die Preise für die letzten DFB Trikots der vergangenen Europameisterschaft und der Jubiläums-Kollektionen drastisch. Wer nicht zwingend das allerneueste Modell für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko tragen muss, kann bei den hochwertigen DFB Trikots der EM 2024 und der Jubiläums-Serie „125 Jahre DFB“ aktuell viel Geld sparen. Verfügbarkeiten der einzelnen Größen können jedoch variieren, da es sich um Abverkäufe handelt. Hier die Angebote von 11teamsports und hier im offiziellen DFB Fanshop.

Für Fans der deutschen Nationalmannschaft ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um die Garderobe aufzurüsten. Ein Blick in den aktuellen Winter-Sale zeigt, dass insbesondere die Trikotsätze der Heim-EM 2024 und der „125 Jahre DFB“-Kollektion mit Rabatten von bis zu 50 Prozent angeboten werden,.

Die DFB Top-Deals im Überblick

Der Preissturz betrifft vor allem das klassische weiße Heimtrikot der Herren. Das adidas DFB Deutschland Trikot Home EM 2024 ist derzeit für 49,97 € erhältlich, was einer Halbierung des ursprünglichen Preises von 99,95 € entspricht.

Auch das viel diskutierte und beliebte auswärtige „Pink-Purple“-Trikot ist reduziert. Das DFB Away Trikot EM 2024 kostet aktuell 80 € und ist in den Größen S,M,L und XL erhältlich.

Für Damen und Kinder gibt es ebenfalls starke Reduzierungen:

Nicht nur Trikots reduziert – auch Hoody

Wer abseits des Platzes Farbe bekennen möchte, findet auch bei der Freizeitbekleidung hohe Rabatte. Besonders hervorzuheben ist der weiße DFB 125th Anniversary Hoody, der um gut 66 % auf 44,97 € gesenkt wurde. Auch das passende HalfZip Sweatshirt in Schwarz ist mit rund 90 € deutlich günstiger als die ursprünglichen 139,95 €.

Retrotrikots sind ebenfalls reduziert

Im offiziellen DFB shop sind derzeit allerhand Retro Trikots aus den Jahren 1974 und 1978 in weiß erhältlich und grüne DFB Away Trikots aus den Jahren 1980, 1982 und 1984.

Der Preisvergleich: Sale vs. WM 2026 Kollektion

Wie lohnenswert diese Angebote sind, zeigt der Vergleich mit den neu gelisteten Artikeln für die WM 2026. Diese rufen die vollen Listenpreise ab: Das Standard Home Trikot WM 2026 liegt wieder bei den regulären 99,95 €, während die Authentic-Version (die Spielerversion) sogar mit 149,95 € zu Buche schlägt.