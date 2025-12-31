Deutsche Nationalmannschaft: Wer von den DFB-Weltmeister 2014 spielt noch?

Das Fußball-Jahr 2025 ist geprägt von emotionalen Abschieden, da zahlreiche Profis ihre Karriere beendet haben. Besonders auffällig ist der Rückgang aktiver DFB-Weltmeister, die 2014 den Titel gewannen. Mit Mats Hummels, Jérôme Boateng und Christoph Kramer haben drei weitere Champions ihre Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Doch weiterhin stehen noch sieben Weltmeister im Profibereich auf dem Platz.

Abschied von Hummels und Boateng

Mats Hummels und Jérôme Boateng, die einst ein Weltklasse-Duo in der Innenverteidigung bildeten, haben ihre Karriere beendet. Hummels gab Anfang April bekannt, nach dem Ablauf seines Vertrages bei der AS Rom nicht mehr aktiv zu sein. „THE END. Was für eine Reise!“, schrieb der ehemalige Spieler von Bayern München und Borussia Dortmund in einem emotionalen Beitrag auf seinen sozialen Kanälen. Hummels äußerte: „Nach über 18 Jahren und so vielen Dingen, die mir der Fußball gegeben hat, beende ich diesen Sommer meine Karriere.“ Sein Abschied hat die Fußballwelt bewegt und löste Diskussionen über eine mögliche Rückkehr bei Dortmund aus, die jedoch nicht realisiert wurde.

🟢 Noch aktiv im Profifußball

Spieler Alter Aktueller Verein Status Manuel Neuer 39 FC Bayern München Aktiv Thomas Müller 36 Vancouver Whitecaps Aktiv Mario Götze 33 Eintracht Frankfurt Aktiv Julian Draxler 32 Al-Ahli SC Aktiv Lukas Podolski 40 Górnik Zabrze Aktiv Matthias Ginter 31 SC Freiburg Aktiv Ron-Robert Zieler 36 1. FC Köln Aktiv

Kramers Karriereende und die Herausforderungen im Ü30-Markt

Auch Christoph Kramer, der bereits als TV-Experte tätig ist, hat seinen Rückzug aus dem Profifußball bekannt gegeben. Der ehemalige Mittelfeldspieler suchte lange Zeit nach einem neuen Verein, fand jedoch keinen, der ihm eine Perspektive bot. „Ich dachte, wenn ich auf den freien Markt komme, sagen alle: Bitte komm‘ zu mir. Das war gar nicht so“, gesteht Kramer. Seine letzte Station war Borussia Mönchengladbach, wo er nach zehn Jahren im August 2024 seinen Vertrag auflöste.

Aktive DFB-Weltmeister im Überblick

Trotz der Abgänge sind noch sieben DFB-Weltmeister im aktiven Profifußball: Manuel Neuer (39, FC Bayern), Thomas Müller (36, Vancouver Whitecaps), Mario Götze (33, Eintracht Frankfurt), Julian Draxler (32, Al-Ahli SC), Lukas Podolski (40, Górnik Zabrze), Matthias Ginter (31, SC Freiburg) und Ron-Robert Zieler (36, 1. FC Köln). Es ist anzunehmen, dass einige dieser Spieler ebenfalls in naher Zukunft ihre Karriere beenden werden, während Ginter, Zieler und Draxler noch bis 2027 beziehungsweise 2028 unter Vertrag stehen.

Karriereenden mit Hamburger Vergangenheit

Im Jahr 2025 haben zudem acht Spieler mit einer Hamburger Vergangenheit ihre Laufbahn beendet. Neben Boateng zählen dazu Albin Ekdal, Jeffrey Bruma, Pierre-Michel Lasogga, Reto Ziegler, Tom Mickel, Simon Zoller und Guido Burgstaller. Insbesondere Zoller musste aufgrund wiederkehrender Verletzungen seinen Rücktritt im April 2024 bekannt geben, nachdem er seit März 2024 nicht mehr aktiv war. „Für mich ist es körperlich und vom Kopf her schwierig geworden, dagegen anzukämpfen“, erklärte der Angreifer.

🔴 Karriere beendet

Spieler Letzter Verein Karriereende Mats Hummels AS Rom 2025 Jérôme Boateng – 2025 Christoph Kramer Borussia Mönchengladbach 2024 Philipp Lahm FC Bayern München 2017 Bastian Schweinsteiger Chicago Fire 2019 Miroslav Klose Lazio Rom 2016 Per Mertesacker FC Arsenal 2018 Benedikt Höwedes Lokomotive Moskau 2020 Sami Khedira Hertha BSC 2021 André Schürrle Borussia Dortmund 2020 Shkodran Mustafi UD Levante 2022 Erik Durm 1. FC Kaiserslautern 2023 Roman Weidenfeller Borussia Dortmund 2018

