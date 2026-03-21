Deutsche Nationalmannschaft: Länderspiel-Einsatz von Bayern-Spieler Pavlovic wackelt

Der Länderspiel-Einsatz von Aleksandar Pavlovic wackelt: Der FC Bayern meldete den Mittelfeldspieler kurzfristig wegen Hüftbeschwerden ab, er fehlte beim 4:0 gegen Union Berlin. Trainer Vincent Kompany nannte die hohe Belastung als Ursache und ließ offen, ob Pavlovic für die anstehenden Länderspiele zur Verfügung steht. Sportdirektor Christoph Freund betonte, eine finale Entscheidung falle erst in den kommenden Tagen – aus Sorge vor einer Verschlimmerung. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann und die DFB-Auswahl wären Ausfälle zur WM-Vorbereitung ein empfindlicher Rückschlag.

Hüftbeschwerden: Diagnose und Belastungsmanagement

Aleksandar Pavlovic fehlte überraschend im Bayern-Kader beim Heimspiel gegen Union Berlin; der Klub bestätigte kurz vor Anpfiff Hüftbeschwerden als Grund für den Ausfall. Vincent Kompany erklärte, die Spieldichte und die damit verbundene Belastung spielten eine entscheidende Rolle: „Wir haben alles versucht, aber wenn die Spiele so schnell aufeinanderkommen, ist es nicht so einfach.“ Die genaue Diagnose, mögliche Ausfallzeit und ein Reha-Plan sollen in den kommenden Tagen geprüft werden, ehe eine Entscheidung über Mannschaftstraining oder weitere Maßnahmen fällt.

Einsatz für die Nationalmannschaft unklar

Für die deutsche Nationalmannschaft kommt die Unsicherheit zur Unzeit: Julian Nagelsmann ruft seinen Kader in Herzogenaurach zusammen, um die Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana vorzubereiten. Pavlovic hat sich in den letzten Monaten zu einer festen Größe im DFB-Team entwickelt und mit neun Länderspielen als ernsthafter Kandidat für die Startelf gegolten. Ein Ausfall würde Nagelsmanns Optionen im Mittelfeld einschränken und dem Spieler gleichzeitig die Chance nehmen, sich im WM-Jahr weiter zu empfehlen.

Nagelsmanns Zeitplan und Kaderplanung

Der Bundestrainer will kurzfristig entscheiden, wie er personell aufgestellt ist; Pavlovics Fitnessstatus spielt dabei eine zentrale Rolle. Gleichzeitig belastet bereits der Ausfall von Jamal Musiala, der aufgrund von Sprunggelenksproblemen nicht nominiert wurde, die Personalplanung des DFB. Nagelsmann und sein Stab werden medizinische Updates aus München genau verfolgen, bevor sie endgültige Entscheidungen treffen.

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Bayern an der Säbener Straße setzt auf Vorsicht

An der Säbener Straße reagieren die Verantwortlichen sensibel: Sportdirektor Christoph Freund betonte gegenüber Sky, man müsse vorsichtig sein und das weitere Vorgehen besprechen. „Aleks hat sehr viel gespielt in letzter Zeit und heute über Beschwerden geklagt. Es wäre für alle Beteiligten schlecht, wenn er etwas Schlimmeres davonträgt“, sagte Freund. Vor dem Hintergrund vergangener Verletzungen, etwa dem Kreuzbandriss von Alphonso Davies in der letzten Saison, will der Klub kein unnötiges Risiko eingehen.