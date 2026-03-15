Bundesliga heute Ergebnisse – Jeong macht den Unterschied: Union schlägt Freiburg

Bundesliga heute Ergebnisse: Jeong macht den Unterschied — Union Berlin gewann am Sonntagabend knapp mit 1:0 beim SC Freiburg und feierte damit einen enorm wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Woo-Yeong Jeong erzielte in der 90.+2. Minute den entscheidenden Treffer und sicherte den Eisernen den ersten Auswärtserfolg seit Ende Dezember. Durch den Dreier vergrößerte Union den Vorsprung auf den Relegationsplatz bei noch acht ausstehenden Spielen auf sieben Punkte. Für Freiburg endete im Breisgau eine beeindruckende Heimserie von 16 Spielen ohne Niederlage.

Spielverlauf: Entscheidung in der Nachspielzeit

Die Partie im Breisgau verlief lange taktisch geprägt und spielte sich häufig im Mittelfeld ab, weil Union auf kompakte Defensivarbeit und Umschaltmomente setzte. Freiburg dominierte in Phasen das Geschehen und suchte vor allem aus der Distanz Lücken, wobei Maximilian Eggestein (12.) und Cyriaque Irié (15.) jeweils zu hoch zielten. Nach dem Seitenwechsel blieben große Chancen rar — Derry Scherhant vergab nach 54 Minuten eine gute Freistoßgelegenheit, Union hatte dagegen durch Alex Král (69.) eine überraschende Möglichkeit. Erst in der Nachspielzeit entschied Woo-Yeong Jeong das Spiel mit seinem späten Treffer zur 1:0-Führung.

Unions Taktik und Personalentscheidungen

Trainer Steffen Baumgart veränderte seine Startelf im Vergleich zur 1:4-Niederlage gegen Werder Bremen auf vier Positionen und stellte defensiv kompakt auf, um dem Druck von Freiburg standzuhalten. Wegen der Fußprobleme von Frederik Rönnow gab Matheo Raab sein Bundesliga-Debüt zwischen den Pfosten. Baumgart sprach vor der Partie von einer „gewissen Anspannung“: „Natürlich wissen wir, dass die Ergebnisse nicht gut waren“, sagte er – die taktische Umstellung und Disziplin zahlten sich am Ende aus.

Ballbesitz, Chancenverwertung und Bedeutung für den Abstiegskampf

Freiburg hielt nach rund einer Stunde mehr als 70 Prozent Ballbesitz und blieb insgesamt die aktivere Mannschaft, konnte die kompakte Union-Defensive jedoch nicht entscheidend knacken. Union verteidigte konsequent und nutzte die wenigen Umschaltmomente effektiv; das späte Tor sorgte für kollektive Erleichterung bei den Gästen. Für den 1. FC Union Berlin hat der Dreier im Abstiegskampf große Bedeutung: Mit nun sieben Punkten Vorsprung auf Platz 16 und noch acht Spielen bleibt die Ausgangsposition deutlich komfortabler.

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Zitate und Schlusspunkte

Woo-Yeong Jeong zeigte sich nach dem Spiel bei DAZN erleichtert: „Ich freue mich einfach sehr über mein Tor, die drei Punkte waren wichtig für uns. Wir mussten heute gewinnen, hatten ein bisschen Druck. Wir haben alle gemeinsam gearbeitet, gut umgeschaltet. Deswegen ist es einfach verdient.“ Freiburgs Heimserie wurde dadurch beendet, während Union mit dem späten Sieger noch einmal Selbstvertrauen im Saisonendspurt tankte.