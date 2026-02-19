Auch Wirtz begeistert: Tschechien Nationalspieler Schick bringt Leverkusen auf Achtelfinalkurs

Patrik Schick schoss Bayer Leverkusen mit einem Doppelpack in eine starke Ausgangsposition für das Champions-League-Achtelfinale: Durch das 2:0 (0:0) im Play-off-Hinspiel bei Olympiakos Piräus steht die Werkself auf Achtelfinalkurs. Florian Wirtz feierte den Erfolg aus der Ferne und postete von Liverpool aus am Tablet „Vamos (Los geht’s)“ auf Instagram. Die Tore fielen binnen 144 Sekunden und sorgten im stimmungsvollen Stadio Georgios Karaiskakis für abruptes Schweigen. Trotz der guten Ausgangslage mahnte Trainer Kasper Hjulmand zur Vorsicht.

Schick bringt Leverkusen auf Achtelfinalkurs

Patrik Schick entschied die Partie früh in der zweiten Halbzeit: Zuerst verwertete der Tscheche einen Konter eiskalt zur Führung (60.), nur 144 Sekunden später köpfte er nach einer Ecke zum 2:0 ein (63.). Die beiden Treffer sorgten nicht nur für den Spielentscheid, sondern auch für Vereinsgeschichte – Schick ist erst der zweite Leverkusener, der in einem K.o.-Spiel der Königsklasse zwei Tore erzielte; zuvor hatte nur Michael Ballack das im April 2002 gegen Liverpool geschafft. Schick bezeichnete den Erfolg bei DAZN als „ein wichtigen Sieg“ und betonte die Belastung durch das hohe Tempo von Olympiakos.

Spielverlauf, Taktik und Schlüsselaktionen

Die erste Halbzeit blieb torlos, Olympiakos machte viel Tempo und suchte permanent den Weg nach vorne, doch Leverkusen trat am Abend reifer auf als beim jüngsten „Warnschuss“, den Vereins-Geschäftsführer Simon Rolfes vor einem Monat erwähnt hatte. Kapitän Robert Andrich erklärte, die Mannschaft habe „in gewissen Phasen daraus gelernt“ und häufiger den langen Ball gewählt, um Druck aus dem Spiel zu nehmen — ein pragmatischer Entwicklungsschritt. Trainer Kasper Hjulmand warnte: „Es ist nur die erste Halbzeit. Wir haben eine gute Ausgangsposition, aber es ist noch nicht vorbei. Wir müssen noch ein gutes Spiel machen.“

Reaktionen, Historie und Ausblick auf das Rückspiel

Florian Wirtz zeigte sich begeistert und unterstützte seine früheren Kollegen aus der Distanz; der Instagram-Post unterstrich die Bedeutung des Sieges für die Mannschaft. Vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in der heimischen Arena ist die Ausgangslage hervorragend, doch wartet im Achtelfinale als mögliche Gegner entweder der FC Arsenal oder erneut der FC Bayern München — gegen den Rekordmeister war Leverkusen im Vorjahr deutlich ausgeschieden. Schick blickte zugleich pragmatisch auf die Form: „Nach der Winterpause waren wir nicht so stark, aber wir haben uns im letzten Spiel verbessert, und hoffentlich machen wir so weiter“, während Andrich forderte, „es im Rückspiel nun fertig machen“.