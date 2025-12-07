WM 2026 heute: FIFA veröffentlicht aktualisierten WM-Spielplan – alle Spielorte und Anstoßzeiten (Update 20 Uhr)

WM 2026: FIFA präsentiert neuen Spielplan – wichtige Infos zur Verkündung

Knapp 24 Stunden nach der peinlichen WM-Auslosung wurde am Samstagabend in Washington D.C. der aktualisierte Spielplan für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 vorgestellt. Dabei gab die FIFA nicht nur die Anstoßzeiten und Spielorte aller Partien bekannt, sondern lieferte auch erste Einschätzungen zur Turnierstruktur – begleitet von hochkarätiger Besetzung vor Ort.

Offizieller WM 2026 Spielplan als PDF zum Download + WM Turnierbaum (Update 19 Uhr)

Spielorte und Zeiten für alle 104 Partien enthüllt

Pünktlich um 18 Uhr deutscher Zeit gab die FIFA am Samstag in einer Liveshow aus der US-Hauptstadt den aktualisierten WM-Spielplan bekannt. Die Aufteilung der 104 Partien auf die 16 Spielorte in den drei Gastgeberländern – USA, Kanada und Mexiko – wird damit erstmals öffentlich gemacht. Neben den Anstoßzeiten wird auch die zeitliche Verteilung der Spiele über die verschiedenen Zeitzonen hinweg vorgestellt.

Die Veranstaltung wird weltweit live übertragen – unter anderem auf FIFA.com und dem YouTube-Kanal des Verbands. Für Fans, Sender und Vertreter der qualifizierten Nationen ist die Show der nächste große Meilenstein auf dem Weg zur Endrunde 2026.

WM 2026 Spielplan von Deutschland

42 Teams bereits qualifiziert – weitere sechs folgen noch

42 Nationalmannschaften sind aktuell sicher bei der WM 2026 dabei. Vertreter dieser Länder waren ebenso vor Ort wie Delegierte jener Teams, die sich noch über die verbleibenden Play-off-Runden qualifizieren wollen. Die endgültige Zusammensetzung der WM-Teilnehmer steht erst nach dem FIFA-Playoff-Turnier und den europäischen Play-offs im März 2026 fest – dann wird auch die finale Version des Spielplans veröffentlicht.

Zuvor wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag bereits die zwölf Vierergruppen ausgelost. Die Spielplanveröffentlichung diente nun als Grundlage, um die einzelnen Begegnungen terminlich und geographisch zuzuordnen.

Neben FIFA-Präsident Gianni Infantino stehen bei der Spielplanpräsentation auch bekannte FIFA-Legenden im Fokus. In Gesprächsrunden und Analysen werden Reaktionen auf die Gruppenauslosung geteilt und Einschätzungen zur Bedeutung der Austragungsorte gegeben. Die Show gibt Fans einen ersten Vorgeschmack auf das, was sie kommenden Sommer erwartet – inklusive logistischer Herausforderungen über drei Länder hinweg.

Fast zwei Millionen Tickets wurden bereits verkauft – die Vorfreude in den 16 WM-Städten ist spürbar. Die Ansetzung der Spiele nach optimalen Reisewegen und Anstoßzeiten soll sicherstellen, dass Teams und Fans unter bestmöglichen Bedingungen durch das Turnier reisen und teilnehmen können.